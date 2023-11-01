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Байден номинировал Курта Кэмпбелла на пост замглавы госдепа вместо Нуланд

Байден номинировал Курта Кэмпбелла на пост замглавы госдепа вместо Нуланд - РИА Новости, 01.11.2023

Байден номинировал Курта Кэмпбелла на пост замглавы госдепа вместо Нуланд

Президент США Джо Байден номинировал заместителя своего помощника и координатора по Индо-Тихоокеанскому региону в совете по национальной безопасности Курта... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T16:38

2023-11-01T16:38

2023-11-01T16:53

в мире

сша

виктория нуланд

джо байден

венди шерман

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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден номинировал заместителя своего помощника и координатора по Индо-Тихоокеанскому региону в совете по национальной безопасности Курта Кэмпбелла на пост заместителя американского госсекретаря, который сейчас временно занимает Виктория Нуланд, заявили в Белом доме."Президент Джо Байден объявил о своем намерении номинировать Курта Кэмпбелла на пост заместителя государственного секретаря", - говорится в опубликованном сообщении.Отмечается, что Кэмпбелл в настоящее время занимает должность заместителя помощника президента и координатора по Индо-Тихоокеанскому региону в совете по национальной безопасности Белого дома.Должность, на которую Байден номинировал Кэмпбелла, временно занимает помощник госсекретаря Виктория Нуланд, которая исполняет обязанности замгоссекретаря после ухода на пенсию Венди Шерман.

https://radiosputnik.ria.ru/20230907/niger-1894828764.html

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в мире, сша, виктория нуланд, джо байден, венди шерман