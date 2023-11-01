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Байден номинировал Курта Кэмпбелла на пост замглавы госдепа вместо Нуланд
Байден номинировал Курта Кэмпбелла на пост замглавы госдепа вместо Нуланд - РИА Новости, 01.11.2023
Байден номинировал Курта Кэмпбелла на пост замглавы госдепа вместо Нуланд
Президент США Джо Байден номинировал заместителя своего помощника и координатора по Индо-Тихоокеанскому региону в совете по национальной безопасности Курта... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T16:38
2023-11-01T16:38
2023-11-01T16:53
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден номинировал заместителя своего помощника и координатора по Индо-Тихоокеанскому региону в совете по национальной безопасности Курта Кэмпбелла на пост заместителя американского госсекретаря, который сейчас временно занимает Виктория Нуланд, заявили в Белом доме."Президент Джо Байден объявил о своем намерении номинировать Курта Кэмпбелла на пост заместителя государственного секретаря", - говорится в опубликованном сообщении.Отмечается, что Кэмпбелл в настоящее время занимает должность заместителя помощника президента и координатора по Индо-Тихоокеанскому региону в совете по национальной безопасности Белого дома.Должность, на которую Байден номинировал Кэмпбелла, временно занимает помощник госсекретаря Виктория Нуланд, которая исполняет обязанности замгоссекретаря после ухода на пенсию Венди Шерман.
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в мире, сша, виктория нуланд, джо байден, венди шерман
В мире, США, Виктория Нуланд, Джо Байден, Венди Шерман
Байден номинировал Курта Кэмпбелла на пост замглавы госдепа вместо Нуланд
Байден номинировал Кэмпбелла на пост заместителя госсекретаря США вместо Нуланд
ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден номинировал заместителя своего помощника и координатора по Индо-Тихоокеанскому региону в совете по национальной безопасности Курта Кэмпбелла на пост заместителя американского госсекретаря, который сейчас временно занимает Виктория Нуланд, заявили в Белом доме.
"Президент Джо Байден объявил о своем намерении номинировать Курта Кэмпбелла на пост заместителя государственного секретаря", - говорится в опубликованном сообщении.
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Отмечается, что Кэмпбелл в настоящее время занимает должность заместителя помощника президента и координатора по Индо-Тихоокеанскому региону в совете по национальной безопасности Белого дома.
Должность, на которую Байден номинировал Кэмпбелла, временно занимает помощник госсекретаря Виктория Нуланд, которая исполняет обязанности замгоссекретаря после ухода на пенсию Венди Шерман.