Рейтинг@Mail.ru
В США умер второй в мире пациент, которому пересадили сердце свиньи - РИА Новости, 01.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:01 01.11.2023 (обновлено: 14:54 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/ssha-1906594986.html
В США умер второй в мире пациент, которому пересадили сердце свиньи
В США умер второй в мире пациент, которому пересадили сердце свиньи - РИА Новости, 01.11.2023
В США умер второй в мире пациент, которому пересадили сердце свиньи
Второй в мире пациент, которому пересадили сердце свиньи, скончался спустя примерно шесть недель после трансплантации, сообщил медицинский центр Мэрилендского... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T09:01
2023-11-01T14:54
в мире
россия
мэриленд
сша
сергей готье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906702770_0:0:2849:1602_1920x0_80_0_0_9cd96391849c210c6815b14b21d32018.png
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Второй в мире пациент, которому пересадили сердце свиньи, скончался спустя примерно шесть недель после трансплантации, сообщил медицинский центр Мэрилендского университета в США на своем сайте. &quot;С глубоким прискорбием мы сообщаем о кончине Лоренса Фосетта, 58-летнего пациента с неизлечимым заболеванием сердца, которому была проведена вторая в мире трансплантация сердца от генетически модифицированной свиньи&quot;, — уточнили в организации.Фоссет страдал терминальной стадией сердечной недостаточности, и его признали непригодным для традиционной пересадки сердца. После операции он смог прожить около шести недель. За это время у него наблюдался "значительный прогресс", он проводил время с семьей и играл в карты с супругой. Ранее в СМИ появилась информация, что хирурги из медицинского университета Мэриленда в США провели пересадку свиного сердца человеку, который скончался спустя два месяца после трансплантации.В сентябре главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава Сергей Готье заявил РИА Новости, что пересадка сердца свиньи человеку, возможно, имеет перспективы, но в России к таким операциям относятся достаточно сдержанно.
https://ria.ru/20220817/superbakterii-1810016166.html
https://ria.ru/20231031/operatsiya-1906405396.html
россия
мэриленд
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906702770_103:0:2239:1602_1920x0_80_0_0_92a6908c2fd35621a9b49d9adfc72e9c.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, мэриленд, сша, сергей готье
В мире, Россия, Мэриленд, США, Сергей Готье
В США умер второй в мире пациент, которому пересадили сердце свиньи

В США умер пациент Фосетт, которому пересадили сердце свиньи

© Фото : University of Maryland School of Medicine/Mark TeskeЛоренс Фосетт
Лоренс Фосетт - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© Фото : University of Maryland School of Medicine/Mark Teske
Лоренс Фосетт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Второй в мире пациент, которому пересадили сердце свиньи, скончался спустя примерно шесть недель после трансплантации, сообщил медицинский центр Мэрилендского университета в США на своем сайте.
«

"С глубоким прискорбием мы сообщаем о кончине Лоренса Фосетта, 58-летнего пациента с неизлечимым заболеванием сердца, которому была проведена вторая в мире трансплантация сердца от генетически модифицированной свиньи", — уточнили в организации.

Супербактерия Neisseria gonorrhoeae устойчива практически ко всем известным антибиотикам - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Антибиотики не помогут. На смену простым инфекциям идут супербактерии
17 августа 2022, 08:00
Фоссет страдал терминальной стадией сердечной недостаточности, и его признали непригодным для традиционной пересадки сердца. После операции он смог прожить около шести недель. За это время у него наблюдался "значительный прогресс", он проводил время с семьей и играл в карты с супругой.
Ранее в СМИ появилась информация, что хирурги из медицинского университета Мэриленда в США провели пересадку свиного сердца человеку, который скончался спустя два месяца после трансплантации.
В сентябре главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава Сергей Готье заявил РИА Новости, что пересадка сердца свиньи человеку, возможно, имеет перспективы, но в России к таким операциям относятся достаточно сдержанно.
Медицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу во время операции в госпитале - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Чувашские врачи вытащили иглу из печени пациентки-рукодельницы
31 октября, 13:28
 
В миреРоссияМэрилендСШАСергей Готье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала