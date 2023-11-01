https://ria.ru/20231101/ssha-1906594986.html

В США умер второй в мире пациент, которому пересадили сердце свиньи

В США умер второй в мире пациент, которому пересадили сердце свиньи - РИА Новости, 01.11.2023

В США умер второй в мире пациент, которому пересадили сердце свиньи

Второй в мире пациент, которому пересадили сердце свиньи, скончался спустя примерно шесть недель после трансплантации, сообщил медицинский центр Мэрилендского... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T09:01

2023-11-01T09:01

2023-11-01T14:54

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Второй в мире пациент, которому пересадили сердце свиньи, скончался спустя примерно шесть недель после трансплантации, сообщил медицинский центр Мэрилендского университета в США на своем сайте. "С глубоким прискорбием мы сообщаем о кончине Лоренса Фосетта, 58-летнего пациента с неизлечимым заболеванием сердца, которому была проведена вторая в мире трансплантация сердца от генетически модифицированной свиньи", — уточнили в организации.Фоссет страдал терминальной стадией сердечной недостаточности, и его признали непригодным для традиционной пересадки сердца. После операции он смог прожить около шести недель. За это время у него наблюдался "значительный прогресс", он проводил время с семьей и играл в карты с супругой. Ранее в СМИ появилась информация, что хирурги из медицинского университета Мэриленда в США провели пересадку свиного сердца человеку, который скончался спустя два месяца после трансплантации.В сентябре главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава Сергей Готье заявил РИА Новости, что пересадка сердца свиньи человеку, возможно, имеет перспективы, но в России к таким операциям относятся достаточно сдержанно.

https://ria.ru/20220817/superbakterii-1810016166.html

https://ria.ru/20231031/operatsiya-1906405396.html

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в мире, россия, мэриленд, сша, сергей готье