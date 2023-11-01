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"Завтра не наступит". В США увидели тревожный сигнал для Украины

"Завтра не наступит". В США увидели тревожный сигнал для Украины - РИА Новости, 01.11.2023

"Завтра не наступит". В США увидели тревожный сигнал для Украины

Финансовые махинации США на Украине угрожают ее существованию, написала в соцсети X член конгресса Марджори Тейлор Грин. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T06:06

2023-11-01T06:06

2023-11-01T10:55

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Финансовые махинации США на Украине угрожают ее существованию, написала в соцсети X член конгресса Марджори Тейлор Грин."Финансирование Украины должно прекратиться. Это одна большая яма для отмывания денег за счет американского народа, и Украина не выигрывает. Люди воруют так, будто завтра не наступит", — заявила Грин.Ранее конгрессвумен обвинила Киев в том, что он требует все больше денег от Вашингтона, находясь в полной зависимости от средств американских налогоплательщиков.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20231101/kiev-1906579072.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, киев, марджори тейлор грин