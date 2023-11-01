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"Завтра не наступит". В США увидели тревожный сигнал для Украины - РИА Новости, 01.11.2023
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06:06 01.11.2023 (обновлено: 10:55 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/ssha-1906582656.html
"Завтра не наступит". В США увидели тревожный сигнал для Украины
"Завтра не наступит". В США увидели тревожный сигнал для Украины - РИА Новости, 01.11.2023
"Завтра не наступит". В США увидели тревожный сигнал для Украины
Финансовые махинации США на Украине угрожают ее существованию, написала в соцсети X член конгресса Марджори Тейлор Грин. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T06:06
2023-11-01T10:55
в мире
украина
сша
киев
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Финансовые махинации США на Украине угрожают ее существованию, написала в соцсети X член конгресса Марджори Тейлор Грин."Финансирование Украины должно прекратиться. Это одна большая яма для отмывания денег за счет американского народа, и Украина не выигрывает. Люди воруют так, будто завтра не наступит", — заявила Грин.Ранее конгрессвумен обвинила Киев в том, что он требует все больше денег от Вашингтона, находясь в полной зависимости от средств американских налогоплательщиков.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, украина, сша, киев, марджори тейлор грин
В мире, Украина, США, Киев, Марджори Тейлор Грин
"Завтра не наступит". В США увидели тревожный сигнал для Украины

Конгрессвумен Грин: отмывание США денег на Украине угрожает ее будущему

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Финансовые махинации США на Украине угрожают ее существованию, написала в соцсети X член конгресса Марджори Тейлор Грин.
«
"Финансирование Украины должно прекратиться. Это одна большая яма для отмывания денег за счет американского народа, и Украина не выигрывает. Люди воруют так, будто завтра не наступит", — заявила Грин.
Ранее конгрессвумен обвинила Киев в том, что он требует все больше денег от Вашингтона, находясь в полной зависимости от средств американских налогоплательщиков.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Киев - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
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Вчера, 04:26
 
В миреУкраинаСШАКиевМарджори Тейлор Грин
 
 
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