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Белый дом заявил, что Байден ветирует проект о помощи Израилю

Белый дом заявил, что Байден ветирует проект о помощи Израилю - РИА Новости, 01.11.2023

Белый дом заявил, что Байден ветирует проект о помощи Израилю

Президент США Джо Байден наложит вето на проект о выделении помощи Израилю, если такой примет палата представителей; администрация считает, что нельзя разделять РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T03:17

2023-11-01T03:17

2023-11-01T03:27

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сша

джо байден

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден наложит вето на проект о выделении помощи Израилю, если такой примет палата представителей; администрация считает, что нельзя разделять запросы для Израиля и Украины, иначе это обернется глобальными последствиями, заявили в Белом доме."Если президенту представят этот проект, он наложит на него вето", - говорится в сообщении бюджетного управления Белого дома.Как говорится в сообщении, администрация считает, что республиканцы, предлагая разделить запрос о 105 миллиардах долларов помощи Израилю и Украине, политизируют вопрос, который на самом деле нужно рассматривать на двухпартийной основе."Отделение помощи Израилю от других приоритетов нацбезопасности в запросе будет иметь глобальные последствия", - говорится в сообщении.Администрация также настаивает, что критически важно учитывать необходимость выделения гуманитарной помощи для Палестины.В палату представителей конгресса США внесен законопроект о предоставлении Израилю экстренной дополнительной помощи в размере 14,3 миллиарда долларов в отрыве от остальных запросов Байдена на военную поддержку Украины, Тайваня и других статей расходов.

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в мире, израиль, сша, джо байден, украина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году