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Госдеп назвал прекращение огня в Газе передышкой для ХАМАС

Госдеп назвал прекращение огня в Газе передышкой для ХАМАС - РИА Новости, 01.11.2023

Госдеп назвал прекращение огня в Газе передышкой для ХАМАС

Госдепартамент объяснил, что США выступают против прекращения огня в секторе Газа, поскольку считают, что передышка позволит правящему в анклаве палестинскому... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T01:13

2023-11-01T01:13

2023-11-01T01:14

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ВАШИНГТОН, 1 ноя – РИА Новости. Госдепартамент объяснил, что США выступают против прекращения огня в секторе Газа, поскольку считают, что передышка позволит правящему в анклаве палестинскому движению ХАМАС восстановить силы для продолжения атак на Израиль. "Мы считаем, что прекращение огня позволило бы ХАМАС продолжать вооружаться и устраивать террористические атаки на Израиль", - сказал официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. Он также поставил под сомнение готовность ХАМАС соблюдать договоренности о перемирии. "Я думаю, что, когда люди призывают к перемирию, они призывают Израиль прекратить огонь. Я не думаю, что кто-то всерьез ожидает, что ХАМАС, террористическая организация, согласится на перемирие", - сказал Миллер. В то же время, по его словам, были бы уместны гуманитарные паузы для выезда беженцев или доставки гуманитарной помощи. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231101/voz-1906568527.html

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в мире, сша, израиль, палестина, сектор газа, хамас, государственный департамент сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году