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"В любой момент". На Западе раскрыли, что Россия сделает с ВСУ - РИА Новости, 01.11.2023
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09:06 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/sredstva-1906596069.html
"В любой момент". На Западе раскрыли, что Россия сделает с ВСУ
"В любой момент". На Западе раскрыли, что Россия сделает с ВСУ - РИА Новости, 01.11.2023
"В любой момент". На Западе раскрыли, что Россия сделает с ВСУ
Западные союзники Украины впустую оказывают финансовую и военную помощь стране, поскольку российская армия может одолеть ВСУ в любой момент, написал... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T09:06
2023-11-01T09:06
в мире
украина
сша
россия
вооруженные силы украины
megaupload
евросоюз
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Западные союзники Украины впустую оказывают финансовую и военную помощь стране, поскольку российская армия может одолеть ВСУ в любой момент, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."Россия может в любой момент сокрушить Украину. Однако они (США и Евросоюз. – Прим. ред.) превратили страну в черную дыру для западных денег, оружия и боеприпасов, сделав из США, ЕС и НАТО посмешище", – поделился он свои мнением.Дотком также отметил, что с начала спецоперации Запад уже предоставил режиму Зеленского колоссальную сумму денег. Кроме того, союзники Украины собираются продолжать спонсировать Киев в будущем, добавил предприниматель.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20231101/rezervy-1906581470.html
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в мире, украина, сша, россия, вооруженные силы украины, megaupload, евросоюз
В мире, Украина, США, Россия, Вооруженные силы Украины, Megaupload, Евросоюз
"В любой момент". На Западе раскрыли, что Россия сделает с ВСУ

Немецкий бизнесмен Дотком: Запад впустую тратит средства и оружие на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота расчета орудия "Гиацинт-Б" в зоне спецоперации
Работа расчета орудия Гиацинт-Б в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа расчета орудия "Гиацинт-Б" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Западные союзники Украины впустую оказывают финансовую и военную помощь стране, поскольку российская армия может одолеть ВСУ в любой момент, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.
"Россия может в любой момент сокрушить Украину. Однако они (США и Евросоюз. – Прим. ред.) превратили страну в черную дыру для западных денег, оружия и боеприпасов, сделав из США, ЕС и НАТО посмешище", – поделился он свои мнением.
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Дотком также отметил, что с начала спецоперации Запад уже предоставил режиму Зеленского колоссальную сумму денег. Кроме того, союзники Украины собираются продолжать спонсировать Киев в будущем, добавил предприниматель.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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В миреУкраинаСШАРоссияВооруженные силы УкраиныMegauploadЕвросоюз
 
 
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