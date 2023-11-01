https://ria.ru/20231101/spros-1906569992.html

Исследование показало падение спроса на бронежилеты и берцы

Исследование показало падение спроса на бронежилеты и берцы - РИА Новости, 01.11.2023

Исследование показало падение спроса на бронежилеты и берцы

Спрос на бронежилеты и берцы в России в сентябре 2023 года упал на 82% и 74% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали для РИА Новости в... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T01:32

2023-11-01T01:32

2023-11-01T01:32

россия

экономика

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Спрос на бронежилеты и берцы в России в сентябре 2023 года упал на 82% и 74% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали для РИА Новости в онлайн-сервисе сравнения товаров и цен Price.ru. "Падение интернет-спроса отмечается на кнопочные телефоны (-20%), жгуты (-41%), аптечки (-46%), бронежилеты (-82%), берцы (-74%), разгрузки (-50%), мультитулы (-69%). Снизилось число поисковых запросов в интернете "военторг" (-67%) и "военное снаряжение" (-81%), а также запросов, посвященных различным предметам тактической одежды – перчаткам (-89%), обуви (-75%), очкам (-80%)", - говорится в исследовании. Отмечается, что востребованность сухпайков и индивидуальных рационов питания в сентябре снизилась более чем на 35%. При этом был зафиксирован рост спроса на такие товары, как видеокамеры, рации, портативные зарядки, тепловизорные прицелы, GPS-навигаторы и рюкзаки-трансформеры. Также вырос в 1,5 раза интерес к наушникам с активным шумоподавлением. "В сравнении периодов март-сентябрь 2023 года и март-сентябрь 2022 года наблюдается похожая динамика. Вырос спрос на мультикам (+19%), пауэрбанки (+38%), тепловизорные прицелы (+35%), GPS навигаторы (+5%). Сильно вырос интернет-спрос на мишени для стрельбы (+187%)" - добавляется в материалах. Аналитики также зафиксировали снижение спроса в этот период на бронежилеты (-31%), берцы (-33%), аптечки (-10%) и кнопочные телефоны (-1%). Упало и число запросов "тактическая одежда", "военторг", "военное снаряжение" - на 22%, 30% и 46% соответственно. Price.ru – сервис, который помогает приобрести нужные товары по выгодным ценам и условиям. На нем более 36 миллионов товаров из 4 тысяч интернет-магазинов.

https://ria.ru/20231003/obereg-1900101735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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