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СМИ: Израиль и Египет согласовали список покидающих Газу через КПП "Рафах"
СМИ: Израиль и Египет согласовали список покидающих Газу через КПП "Рафах" - РИА Новости, 01.11.2023
СМИ: Израиль и Египет согласовали список покидающих Газу через КПП "Рафах"
Список тех, кто покидает сектор Газа через КПП "Рафах", согласован Израилем и Египтом, соответствующие посольства проинформированы заранее, сообщило агентство... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T13:24
2023-11-01T13:24
2023-11-01T13:26
египет
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
сектор газа
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Список тех, кто покидает сектор Газа через КПП "Рафах", согласован Израилем и Египтом, соответствующие посольства проинформированы заранее, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на западного чиновника.Ранее СМИ сообщили, что Египет объявил об открытии терминала КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом для того, чтобы пропустить примерно 90 раненых палестинцев и около 450 иностранцев и лиц с двойным гражданством. "Список тех, кто покидает Газу через пункт "Рафах", согласован Израилем и Египтом, соответствующие посольства были проинформированы заранее", - говорится в сообщении агентства.
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египет, израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, сектор газа
Египет, Израиль, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Сектор Газа
СМИ: Израиль и Египет согласовали список покидающих Газу через КПП "Рафах"
Reuters: Израиль и Египет согласовали список покидающих Газу через КПП "Рафах"