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СМИ: Израиль и Египет согласовали список покидающих Газу через КПП "Рафах"

СМИ: Израиль и Египет согласовали список покидающих Газу через КПП "Рафах" - РИА Новости, 01.11.2023

СМИ: Израиль и Египет согласовали список покидающих Газу через КПП "Рафах"

Список тех, кто покидает сектор Газа через КПП "Рафах", согласован Израилем и Египтом, соответствующие посольства проинформированы заранее, сообщило агентство... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T13:24

2023-11-01T13:24

2023-11-01T13:26

египет

израиль

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

сектор газа

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Список тех, кто покидает сектор Газа через КПП "Рафах", согласован Израилем и Египтом, соответствующие посольства проинформированы заранее, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на западного чиновника.Ранее СМИ сообщили, что Египет объявил об открытии терминала КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом для того, чтобы пропустить примерно 90 раненых палестинцев и около 450 иностранцев и лиц с двойным гражданством. "Список тех, кто покидает Газу через пункт "Рафах", согласован Израилем и Египтом, соответствующие посольства были проинформированы заранее", - говорится в сообщении агентства.

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египет, израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, сектор газа