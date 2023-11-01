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В Минобороны оценили потери украинских войск на Херсонском направлении

В Минобороны оценили потери украинских войск на Херсонском направлении - РИА Новости, 01.11.2023

В Минобороны оценили потери украинских войск на Херсонском направлении

Украинские военные на херсонском направлении потеряли до 80 солдат в результате огневого поражения со стороны российских войск, сообщили в среду в сводке... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T15:11

2023-11-01T15:11

2023-11-01T15:26

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Украинские военные на херсонском направлении потеряли до 80 солдат в результате огневого поражения со стороны российских войск, сообщили в среду в сводке Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили до 80 военнослужащих убитыми и ранеными, а также четыре автомобиля", - рассказали в российском военном ведомстве.

херсонская область

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2023

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