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В Минобороны оценили потери украинских войск на Херсонском направлении
В Минобороны оценили потери украинских войск на Херсонском направлении - РИА Новости, 01.11.2023
В Минобороны оценили потери украинских войск на Херсонском направлении
Украинские военные на херсонском направлении потеряли до 80 солдат в результате огневого поражения со стороны российских войск, сообщили в среду в сводке... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T15:11
2023-11-01T15:11
2023-11-01T15:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Украинские военные на херсонском направлении потеряли до 80 солдат в результате огневого поражения со стороны российских войск, сообщили в среду в сводке Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили до 80 военнослужащих убитыми и ранеными, а также четыре автомобиля", - рассказали в российском военном ведомстве.
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вооруженные силы украины, херсонская область , вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Вооруженные силы РФ
В Минобороны оценили потери украинских войск на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 80 военных на Херсонском направлении