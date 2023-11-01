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Бойцы бригады "Днепр" отрабатывают бои в условиях населенного пункта - РИА Новости, 01.11.2023
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05:26 01.11.2023 (обновлено: 05:27 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/spetsoperatsiya-1906581611.html
Бойцы бригады "Днепр" отрабатывают бои в условиях населенного пункта
Бойцы бригады "Днепр" отрабатывают бои в условиях населенного пункта - РИА Новости, 01.11.2023
Бойцы бригады "Днепр" отрабатывают бои в условиях населенного пункта
Бойцы добровольческой бригады "Днепр" в рамках тактических занятий ежедневно отрабатывают на полигоне в зоне спецоперации в Запорожской области навыки штурма... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T05:26
2023-11-01T05:27
специальная военная операция на украине
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 1 ноя - РИА Новости. Бойцы добровольческой бригады "Днепр" в рамках тактических занятий ежедневно отрабатывают на полигоне в зоне спецоперации в Запорожской области навыки штурма зданий и ведения боевых действий в условиях населенного пункта, передает корреспондент РИА Новости. Как пояснил журналистам командир бригады "Днепр" с позывным "Воин", по замыслу тактических занятий противник закрепился в населенном пункте. Основная задача состоит в выбивании врага из "опорников" и зачистке территории в зоне ответственности подразделения. Ранее "Воин" рассказывал, что украинские боевики занимают жилые массивы у линии соприкосновения и прикрываются мирным населением как живым щитом. "Наши бойцы тренируются каждый день. Даже если они не новобранцы, даже если они с боевых позиций... Сегодня у нас проходит тренировка бойцов бригады "Днепр"… штурм зданий, штурм территории, где закрепился враг в населенном пункте… выбить его из населенного пункта и занять населенный пункт в зоне ответственности, выбить врага", - объяснил "Воин". Также он отметил, что у бойцов есть еще одна сложная задача - не нанести ущерб гражданскому населению. "Работать с живым щитом всегда трудно, каждое действие бойца должно быть продуманным, а выстрелы - точными, чтобы избежать случайных ранений или гибели невинных людей, которых часто используют боевики в качестве щита", - отметил командир добровольческой бригады "Днепр".
https://ria.ru/20231101/spetsoperatsiya-1906581014.html
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безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Бойцы бригады "Днепр" отрабатывают бои в условиях населенного пункта

Бойцы бригады "Днепр" ежедневно отрабатывают бои в условиях населенного пункта

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 1 ноя - РИА Новости. Бойцы добровольческой бригады "Днепр" в рамках тактических занятий ежедневно отрабатывают на полигоне в зоне спецоперации в Запорожской области навыки штурма зданий и ведения боевых действий в условиях населенного пункта, передает корреспондент РИА Новости.
Как пояснил журналистам командир бригады "Днепр" с позывным "Воин", по замыслу тактических занятий противник закрепился в населенном пункте. Основная задача состоит в выбивании врага из "опорников" и зачистке территории в зоне ответственности подразделения. Ранее "Воин" рассказывал, что украинские боевики занимают жилые массивы у линии соприкосновения и прикрываются мирным населением как живым щитом.
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"Наши бойцы тренируются каждый день. Даже если они не новобранцы, даже если они с боевых позиций... Сегодня у нас проходит тренировка бойцов бригады "Днепр"… штурм зданий, штурм территории, где закрепился враг в населенном пункте… выбить его из населенного пункта и занять населенный пункт в зоне ответственности, выбить врага", - объяснил "Воин".
Также он отметил, что у бойцов есть еще одна сложная задача - не нанести ущерб гражданскому населению.
"Работать с живым щитом всегда трудно, каждое действие бойца должно быть продуманным, а выстрелы - точными, чтобы избежать случайных ранений или гибели невинных людей, которых часто используют боевики в качестве щита", - отметил командир добровольческой бригады "Днепр".
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