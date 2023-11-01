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Командир бригады рассказал, как ВСУ прикрываются мирным населением
Командир бригады рассказал, как ВСУ прикрываются мирным населением - РИА Новости, 01.11.2023
Командир бригады рассказал, как ВСУ прикрываются мирным населением
Командир добровольческой разведывательной казачьей бригады "Днепр" с позывным "Воин" рассказал журналистам, что в некоторых населенных пунктах Запорожской... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T05:12
2023-11-01T05:12
2023-11-01T05:12
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вооруженные силы украины
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Командир добровольческой разведывательной казачьей бригады "Днепр" с позывным "Воин" рассказал журналистам, что в некоторых населенных пунктах Запорожской области наблюдается засилье украинских вооруженных группировок, которые активно используют жилые здания в качестве опорных пунктов, прикрываясь мирным населением. "Вот мы видим, линия фронта проходит по населенным пунктам, где враг закрепился именно в населенных пунктах, это и Работино, и Вербовое, и Казачьи Лагери, где всегда есть жилые постройки, всегда есть жилые населенные пункты, которые враг занимает, очень часто он прикрывается людьми, гражданским населением", - сказал он.
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запорожская область, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Командир бригады рассказал, как ВСУ прикрываются мирным населением
Командир бригады: ВСУ прикрываются мирным населением на Запорожском направлении
МЕЛИТОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Командир добровольческой разведывательной казачьей бригады "Днепр" с позывным "Воин" рассказал журналистам, что в некоторых населенных пунктах Запорожской области наблюдается засилье украинских вооруженных группировок, которые активно используют жилые здания в качестве опорных пунктов, прикрываясь мирным населением.
"Вот мы видим, линия фронта проходит по населенным пунктам, где враг закрепился именно в населенных пунктах, это и Работино, и Вербовое, и Казачьи Лагери, где всегда есть жилые постройки, всегда есть жилые населенные пункты, которые враг занимает, очень часто он прикрывается людьми, гражданским населением", - сказал он.