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ЗРК "Тор-М1" ЦВО отразил атаку беспилотников в зоне СВО - РИА Новости, 01.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:09 01.11.2023 (обновлено: 08:47 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/spetsoperatsiya-1906580627.html
ЗРК "Тор-М1" ЦВО отразил атаку беспилотников в зоне СВО
ЗРК "Тор-М1" ЦВО отразил атаку беспилотников в зоне СВО - РИА Новости, 01.11.2023
ЗРК "Тор-М1" ЦВО отразил атаку беспилотников в зоне СВО
Экипажи ЗРК "Тор-М1" Центрального военного округа (ЦВО) отразили атаку беспилотников-камикадзе в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T05:09
2023-11-01T08:47
специальная военная операция на украине
россия
центральный военный округ
безопасность
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Экипажи ЗРК "Тор-М1" Центрального военного округа (ЦВО) отразили атаку беспилотников-камикадзе в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "В ходе несения боевого дежурства экипажем "Тор-М1" были выявлены воздушные цели, идентифицированные как вражеские беспилотные летательные аппараты. Для предотвращения поражения позиций и командных пунктов российской группировки войск экипажем было принято решение на поражение летательных аппаратов 300-миллиметровыми зенитными управляемыми ракетами. В ходе группового пуска все обнаруженные цели были поражены", - сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве рассказали, что военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" ЦВО в ходе боевой работы по прикрытию действия мотострелковых подразделений группировки за последние несколько месяцев уничтожили более 200 беспилотных летательных аппаратов противника на краснолиманском направлении. "В этом районе их очень много летает. Это и ударные беспилотники, колоссальное количество разведывательных беспилотников, таких как "Лелека", "Фурия", "Мигун", - сообщил журналистам военнослужащий с позывным "Минус".
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Кадры уничтожения вражеских дронов-камикадзе
"Тор-М1" Центрального военного округа уничтожает в зоне спецоперации вражеские дроны-камикадзе. За последние несколько месяцев расчет, прикрывая мотострелков, уничтожил на краснолиманском направлении более 200 различных БПЛА. Кадры Минобороны.
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россия, центральный военный округ, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Центральный военный округ, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ЗРК "Тор-М1" ЦВО отразил атаку беспилотников в зоне СВО

МО: ЗРК "Тор-М1" ЦВО отразил атаку беспилотников-камикадзе в зоне СВО

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ЛУГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Экипажи ЗРК "Тор-М1" Центрального военного округа (ЦВО) отразили атаку беспилотников-камикадзе в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
«
"В ходе несения боевого дежурства экипажем "Тор-М1" были выявлены воздушные цели, идентифицированные как вражеские беспилотные летательные аппараты. Для предотвращения поражения позиций и командных пунктов российской группировки войск экипажем было принято решение на поражение летательных аппаратов 300-миллиметровыми зенитными управляемыми ракетами. В ходе группового пуска все обнаруженные цели были поражены", - сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве рассказали, что военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" ЦВО в ходе боевой работы по прикрытию действия мотострелковых подразделений группировки за последние несколько месяцев уничтожили более 200 беспилотных летательных аппаратов противника на краснолиманском направлении.
"В этом районе их очень много летает. Это и ударные беспилотники, колоссальное количество разведывательных беспилотников, таких как "Лелека", "Фурия", "Мигун", - сообщил журналистам военнослужащий с позывным "Минус".
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Вчера, 05:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЦентральный военный округБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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