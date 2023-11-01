https://ria.ru/20231101/spetsoperatsiya-1906580627.html

ЗРК "Тор-М1" ЦВО отразил атаку беспилотников в зоне СВО

ЗРК "Тор-М1" ЦВО отразил атаку беспилотников в зоне СВО - РИА Новости, 01.11.2023

ЗРК "Тор-М1" ЦВО отразил атаку беспилотников в зоне СВО

Экипажи ЗРК "Тор-М1" Центрального военного округа (ЦВО) отразили атаку беспилотников-камикадзе в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T05:09

2023-11-01T05:09

2023-11-01T08:47

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центральный военный округ

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ЛУГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Экипажи ЗРК "Тор-М1" Центрального военного округа (ЦВО) отразили атаку беспилотников-камикадзе в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "В ходе несения боевого дежурства экипажем "Тор-М1" были выявлены воздушные цели, идентифицированные как вражеские беспилотные летательные аппараты. Для предотвращения поражения позиций и командных пунктов российской группировки войск экипажем было принято решение на поражение летательных аппаратов 300-миллиметровыми зенитными управляемыми ракетами. В ходе группового пуска все обнаруженные цели были поражены", - сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве рассказали, что военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" ЦВО в ходе боевой работы по прикрытию действия мотострелковых подразделений группировки за последние несколько месяцев уничтожили более 200 беспилотных летательных аппаратов противника на краснолиманском направлении. "В этом районе их очень много летает. Это и ударные беспилотники, колоссальное количество разведывательных беспилотников, таких как "Лелека", "Фурия", "Мигун", - сообщил журналистам военнослужащий с позывным "Минус".

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Кадры уничтожения вражеских дронов-камикадзе "Тор-М1" Центрального военного округа уничтожает в зоне спецоперации вражеские дроны-камикадзе. За последние несколько месяцев расчет, прикрывая мотострелков, уничтожил на краснолиманском направлении более 200 различных БПЛА. Кадры Минобороны. 2023-11-01T05:09 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, центральный военный округ, безопасность, вооруженные силы рф