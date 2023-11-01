https://ria.ru/20231101/spetsoperatsiya-1906580495.html

ВКС, ракетчики и артиллерия уничтожили до 160 солдат ВСУ у Старомайорского

ВКС, ракетчики и артиллерия уничтожили до 160 солдат ВСУ у Старомайорского - РИА Новости, 01.11.2023

ВКС, ракетчики и артиллерия уничтожили до 160 солдат ВСУ у Старомайорского

Авиация, ракетчики и артиллеристы уничтожили до 160 военнослужащих ВСУ у Старомайорского в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток"... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T05:06

2023-11-01T05:06

2023-11-01T05:06

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

старомайорское

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

россия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Авиация, ракетчики и артиллеристы уничтожили до 160 военнослужащих ВСУ у Старомайорского в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной бригады, 123-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 160 боевиков и автомобильная техника ВСУ", - сообщил Чехов.

https://ria.ru/20231101/spetsoperatsiya-1906580262.html

донецкая народная республика

старомайорское

россия

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донецкая народная республика, старомайорское, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия