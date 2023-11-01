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ВКС, ракетчики и артиллерия уничтожили до 160 солдат ВСУ у Старомайорского - РИА Новости, 01.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/spetsoperatsiya-1906580495.html
ВКС, ракетчики и артиллерия уничтожили до 160 солдат ВСУ у Старомайорского
ВКС, ракетчики и артиллерия уничтожили до 160 солдат ВСУ у Старомайорского - РИА Новости, 01.11.2023
ВКС, ракетчики и артиллерия уничтожили до 160 солдат ВСУ у Старомайорского
Авиация, ракетчики и артиллеристы уничтожили до 160 военнослужащих ВСУ у Старомайорского в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток"... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T05:06
2023-11-01T05:06
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
старомайорское
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Авиация, ракетчики и артиллеристы уничтожили до 160 военнослужащих ВСУ у Старомайорского в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной бригады, 123-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 160 боевиков и автомобильная техника ВСУ", - сообщил Чехов.
https://ria.ru/20231101/spetsoperatsiya-1906580262.html
донецкая народная республика
старомайорское
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донецкая народная республика, старомайорское, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Старомайорское, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
ВКС, ракетчики и артиллерия уничтожили до 160 солдат ВСУ у Старомайорского

МО: ВКС, ракетчики и артиллерия уничтожили до 160 солдат ВСУ у Старомайорского

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллерист ВС РФ ведет огонь в зоне СВО
Артиллерист ВС РФ ведет огонь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Артиллерист ВС РФ ведет огонь в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Авиация, ракетчики и артиллеристы уничтожили до 160 военнослужащих ВСУ у Старомайорского в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной бригады, 123-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 160 боевиков и автомобильная техника ВСУ", - сообщил Чехов.
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении
05:05
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСтаромайорскоеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьРоссия
 
 
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