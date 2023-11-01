https://ria.ru/20231101/spetsoperatsiya-1906580262.html

Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 01.11.2023

Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военные сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T05:05

2023-11-01T05:05

2023-11-01T05:13

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российские военные сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов."На Южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорваны восемь попыток ротации ВСУ на позициях в районах Новомихайловки, севернее Никольского, Старомайорского, Новозлатополя, Малиновки и севернее Приютного. Автомобильная техника и живая сила уничтожены", — сообщил он.Кроме того, у Старомайорского Вооруженные силы России уничтожили до 160 солдат 72-й механизированной бригады и 123-й бригады территориальной обороны ВСУ, заключил собеседник агентства.Во вторник в Минобороны сообщили, что на Донецком и Южнодонецком направлениях совокупные украинские потери составили до 330 человек. Российские военные также ликвидировали различную военную технику, среди которой — две БМП Bradley американского производства.

https://ria.ru/20231101/kontrnastuplenie-1906572965.html

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старомайорское, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, безопасность