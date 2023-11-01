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Российская соцсеть LOOKY показала стремительный рост
Российская соцсеть LOOKY показала стремительный рост - РИА Новости, 01.11.2023
Российская соцсеть LOOKY показала стремительный рост
Суммарная аудитория одной из быстрорастущих российских социальных сетей растет на 7% в неделю; ее пользователи набирают подписчиков в четыре раза быстрее, чем... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T16:47
2023-11-01T16:47
2023-11-01T16:49
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соцсети
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технологии
наука
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Суммарная аудитория одной из быстрорастущих российских социальных сетей растет на 7% в неделю; ее пользователи набирают подписчиков в четыре раза быстрее, чем на любой другой платформе, сообщила РИА Новости генеральный директор LOOKY Анна Баринова."Наша аудитория прошла отметку в один миллион пользователей и продолжает расти: аналитики зафиксировали значение 7% в неделю. Главный драйвер роста аудитории — бесплатная встроенная нейросеть", — рассказала Баринова.По ее словам, 25% пользователей платформы — предприниматели со всей страны. "Малый и средний бизнес России понес убытки в связи с признанием Meta* экстремистской организацией. Поэтому мы перенесли весь базовый функционал Instagram* и добавили функции, которых в зарубежной соцсети не было: например, возможность прикреплять кликабельные ссылки", — объяснила Баринова.Соцсеть предоставляет своим пользователям возможность использования более 40 нейрофильтров, нейроаватаров по мотивам культовых фильмов и игр, а также ведение первых нейроблогов."Пользователи ежедневно создают на площадке более 2,5 миллионов нейроиллюстраций. Аудитория взаимодействует с разными аккаунтами в том числе на почве общей увлеченности нейросетью. ИИ стал "мостиком", подружившим пользователей", — подытожила гендиректор соцсети.Социальная сеть LOOKY (18+)*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России, деятельность ее соцсетей Facebook и Instagram также запрещена в РФ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, соцсети, общество, технологии, наука
Россия, Соцсети, Общество, Технологии, Наука
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Суммарная аудитория одной из быстрорастущих российских социальных сетей растет на 7% в неделю; ее пользователи набирают подписчиков в четыре раза быстрее, чем на любой другой платформе, сообщила РИА Новости генеральный директор LOOKY Анна Баринова.
"Наша аудитория прошла отметку в один миллион пользователей и продолжает расти: аналитики зафиксировали значение 7% в неделю. Главный драйвер роста аудитории — бесплатная встроенная нейросеть", — рассказала Баринова.
По ее словам, 25% пользователей платформы — предприниматели со всей страны. "Малый и средний бизнес России
понес убытки в связи с признанием Meta* экстремистской организацией. Поэтому мы перенесли весь базовый функционал Instagram* и добавили функции, которых в зарубежной соцсети не было: например, возможность прикреплять кликабельные ссылки", — объяснила Баринова.
Соцсеть предоставляет своим пользователям возможность использования более 40 нейрофильтров, нейроаватаров по мотивам культовых фильмов и игр, а также ведение первых нейроблогов.
"Пользователи ежедневно создают на площадке более 2,5 миллионов нейроиллюстраций. Аудитория взаимодействует с разными аккаунтами в том числе на почве общей увлеченности нейросетью. ИИ стал "мостиком", подружившим пользователей", — подытожила гендиректор соцсети.
Социальная сеть LOOKY (18+)
*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России, деятельность ее соцсетей Facebook и Instagram также запрещена в РФ