https://ria.ru/20231101/sotsset-1906719507.html

Российская соцсеть LOOKY показала стремительный рост

Российская соцсеть LOOKY показала стремительный рост - РИА Новости, 01.11.2023

Российская соцсеть LOOKY показала стремительный рост

Суммарная аудитория одной из быстрорастущих российских социальных сетей растет на 7% в неделю; ее пользователи набирают подписчиков в четыре раза быстрее, чем... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T16:47

2023-11-01T16:47

2023-11-01T16:49

россия

соцсети

общество

технологии

наука

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Суммарная аудитория одной из быстрорастущих российских социальных сетей растет на 7% в неделю; ее пользователи набирают подписчиков в четыре раза быстрее, чем на любой другой платформе, сообщила РИА Новости генеральный директор LOOKY Анна Баринова."Наша аудитория прошла отметку в один миллион пользователей и продолжает расти: аналитики зафиксировали значение 7% в неделю. Главный драйвер роста аудитории — бесплатная встроенная нейросеть", — рассказала Баринова.По ее словам, 25% пользователей платформы — предприниматели со всей страны. "Малый и средний бизнес России понес убытки в связи с признанием Meta* экстремистской организацией. Поэтому мы перенесли весь базовый функционал Instagram* и добавили функции, которых в зарубежной соцсети не было: например, возможность прикреплять кликабельные ссылки", — объяснила Баринова.Соцсеть предоставляет своим пользователям возможность использования более 40 нейрофильтров, нейроаватаров по мотивам культовых фильмов и игр, а также ведение первых нейроблогов."Пользователи ежедневно создают на площадке более 2,5 миллионов нейроиллюстраций. Аудитория взаимодействует с разными аккаунтами в том числе на почве общей увлеченности нейросетью. ИИ стал "мостиком", подружившим пользователей", — подытожила гендиректор соцсети.Социальная сеть LOOKY (18+)*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России, деятельность ее соцсетей Facebook и Instagram также запрещена в РФ

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, соцсети, общество, технологии, наука