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"Газпром" и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике - РИА Новости, 01.11.2023
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11:26 01.11.2023
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"Газпром" и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике
"Газпром" и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике - РИА Новости, 01.11.2023
"Газпром" и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике
"Газпром" и правительство Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе, сообщает компания. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T11:26
2023-11-01T11:26
экономика
узбекистан
газпром
россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. "Газпром" и правительство Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе, сообщает компания. "ПМГФ-2023: "Газпром" и правительство Узбекистана подписали Стратегический меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе. Стороны намерены развивать взаимодействие в сфере поставок и транспортировки газа, а также в области геологоразведки и добычи углеводородов", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Отмечается, что специально выделенный маршрут на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия - Центр" имеет большое значение для стабильного энергоснабжения потребителей Узбекистана, что особенно важно в осенне-зимнем периоде. В октябре состоялась торжественная церемония, посвященная началу поставок российского природного газа потребителям Узбекистана через территорию Казахстана. В мероприятии приняли участие президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
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экономика, узбекистан, газпром, россия
Экономика, Узбекистан, Газпром, Россия
"Газпром" и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике

"Газпром" и кабмин Узбекистана подписали документ о сотрудничестве в энергетике

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд компании "Газпром" . Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. "Газпром" и правительство Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе, сообщает компания.
"ПМГФ-2023: "Газпром" и правительство Узбекистана подписали Стратегический меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе. Стороны намерены развивать взаимодействие в сфере поставок и транспортировки газа, а также в области геологоразведки и добычи углеводородов", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Отмечается, что специально выделенный маршрут на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия - Центр" имеет большое значение для стабильного энергоснабжения потребителей Узбекистана, что особенно важно в осенне-зимнем периоде.
В октябре состоялась торжественная церемония, посвященная началу поставок российского природного газа потребителям Узбекистана через территорию Казахстана. В мероприятии приняли участие президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
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