https://ria.ru/20231101/sotrudnichestvo-1906629024.html

"Газпром" и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике

"Газпром" и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике - РИА Новости, 01.11.2023

"Газпром" и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике

"Газпром" и правительство Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе, сообщает компания. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T11:26

2023-11-01T11:26

2023-11-01T11:26

экономика

узбекистан

газпром

россия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. "Газпром" и правительство Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе, сообщает компания. "ПМГФ-2023: "Газпром" и правительство Узбекистана подписали Стратегический меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе. Стороны намерены развивать взаимодействие в сфере поставок и транспортировки газа, а также в области геологоразведки и добычи углеводородов", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Отмечается, что специально выделенный маршрут на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия - Центр" имеет большое значение для стабильного энергоснабжения потребителей Узбекистана, что особенно важно в осенне-зимнем периоде. В октябре состоялась торжественная церемония, посвященная началу поставок российского природного газа потребителям Узбекистана через территорию Казахстана. В мероприятии приняли участие президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

https://ria.ru/20231011/putin-1902068856.html

узбекистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, узбекистан, газпром, россия