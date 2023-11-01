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"Газпром" и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике
"Газпром" и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике - РИА Новости, 01.11.2023
"Газпром" и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике
"Газпром" и правительство Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе, сообщает компания. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T11:26
2023-11-01T11:26
2023-11-01T11:26
экономика
узбекистан
газпром
россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. "Газпром" и правительство Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе, сообщает компания. "ПМГФ-2023: "Газпром" и правительство Узбекистана подписали Стратегический меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе. Стороны намерены развивать взаимодействие в сфере поставок и транспортировки газа, а также в области геологоразведки и добычи углеводородов", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Отмечается, что специально выделенный маршрут на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия - Центр" имеет большое значение для стабильного энергоснабжения потребителей Узбекистана, что особенно важно в осенне-зимнем периоде. В октябре состоялась торжественная церемония, посвященная началу поставок российского природного газа потребителям Узбекистана через территорию Казахстана. В мероприятии приняли участие президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
https://ria.ru/20231011/putin-1902068856.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, узбекистан, газпром, россия
Экономика, Узбекистан, Газпром, Россия
"Газпром" и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике
"Газпром" и кабмин Узбекистана подписали документ о сотрудничестве в энергетике