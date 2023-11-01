Рейтинг@Mail.ru
Национальные СМИ позволили СНГ сохранить идентичность, заявила Захарова - РИА Новости, 01.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:18 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/smi-1906638505.html
Национальные СМИ позволили СНГ сохранить идентичность, заявила Захарова
Национальные СМИ позволили СНГ сохранить идентичность, заявила Захарова - РИА Новости, 01.11.2023
Национальные СМИ позволили СНГ сохранить идентичность, заявила Захарова
Национальные СМИ позволяют странам СНГ сохранять идентичность и защищает граждан от зарубежной дезинформации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:18
2023-11-01T12:18
технологии
россия
мария захарова
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Национальные СМИ позволяют странам СНГ сохранять идентичность и защищает граждан от зарубежной дезинформации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе второго форума "Развитие медиа в меняющемся мире" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "Национальные средства массовой информации из декоративных и символических стали настоящими. Это единственное, что сейчас является противоядием и способом предотвращать катастрофическое развитие. Если бы не было национальных, в том числе интегрированных в общее пространство (СНГ- ред.), заключающих договоры между собой СМИ, мы бы стали информационными рабами, мы бы потеряли все то, ради чего выстраивали суверенитет, мы бы идентичность свою потеряли полностью", - сообщила Захарова, комментируя развитие СМИ на пространстве СНГ. Кроме того, официальный представитель МИД РФ напомнила, что в эпоху создания СМИ в странах СНГ существовали опасения, что медиа не смогут конкурировать с мировыми холдингами, поэтому им отводили "декоративную" роль. Но благодаря усилиям ведущих журналистов, общественных деятелей и государств национальные СМИ стран СНГ играют значительную роль в современном обществе.
https://ria.ru/20231101/zhurnalistika-1906631102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d566731a850b59690469b57fc9006c2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, мария захарова, снг
Технологии, Россия, Мария Захарова, СНГ
Национальные СМИ позволили СНГ сохранить идентичность, заявила Захарова

Захарова: национальные СМИ защищают жителей СНГ от зарубежной дезинформации

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Национальные СМИ позволяют странам СНГ сохранять идентичность и защищает граждан от зарубежной дезинформации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе второго форума "Развитие медиа в меняющемся мире" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"Национальные средства массовой информации из декоративных и символических стали настоящими. Это единственное, что сейчас является противоядием и способом предотвращать катастрофическое развитие. Если бы не было национальных, в том числе интегрированных в общее пространство (СНГ- ред.), заключающих договоры между собой СМИ, мы бы стали информационными рабами, мы бы потеряли все то, ради чего выстраивали суверенитет, мы бы идентичность свою потеряли полностью", - сообщила Захарова, комментируя развитие СМИ на пространстве СНГ.
Кроме того, официальный представитель МИД РФ напомнила, что в эпоху создания СМИ в странах СНГ существовали опасения, что медиа не смогут конкурировать с мировыми холдингами, поэтому им отводили "декоративную" роль. Но благодаря усилиям ведущих журналистов, общественных деятелей и государств национальные СМИ стран СНГ играют значительную роль в современном обществе.
Генеральный директор МИА Россия сегодня, ведущий информационно-аналитической программы Вести недели Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Киселев назвал российскую журналистику самой свободной в мире
Вчера, 11:38
 
ТехнологииРоссияМария ЗахароваСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала