https://ria.ru/20231101/smi-1906638505.html
Национальные СМИ позволили СНГ сохранить идентичность, заявила Захарова
Национальные СМИ позволили СНГ сохранить идентичность, заявила Захарова - РИА Новости, 01.11.2023
Национальные СМИ позволили СНГ сохранить идентичность, заявила Захарова
Национальные СМИ позволяют странам СНГ сохранять идентичность и защищает граждан от зарубежной дезинформации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:18
2023-11-01T12:18
2023-11-01T12:18
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Национальные СМИ позволяют странам СНГ сохранять идентичность и защищает граждан от зарубежной дезинформации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе второго форума "Развитие медиа в меняющемся мире" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "Национальные средства массовой информации из декоративных и символических стали настоящими. Это единственное, что сейчас является противоядием и способом предотвращать катастрофическое развитие. Если бы не было национальных, в том числе интегрированных в общее пространство (СНГ- ред.), заключающих договоры между собой СМИ, мы бы стали информационными рабами, мы бы потеряли все то, ради чего выстраивали суверенитет, мы бы идентичность свою потеряли полностью", - сообщила Захарова, комментируя развитие СМИ на пространстве СНГ. Кроме того, официальный представитель МИД РФ напомнила, что в эпоху создания СМИ в странах СНГ существовали опасения, что медиа не смогут конкурировать с мировыми холдингами, поэтому им отводили "декоративную" роль. Но благодаря усилиям ведущих журналистов, общественных деятелей и государств национальные СМИ стран СНГ играют значительную роль в современном обществе.
https://ria.ru/20231101/zhurnalistika-1906631102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, мария захарова, снг
Технологии, Россия, Мария Захарова, СНГ
Национальные СМИ позволили СНГ сохранить идентичность, заявила Захарова
Захарова: национальные СМИ защищают жителей СНГ от зарубежной дезинформации
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Национальные СМИ позволяют странам СНГ сохранять идентичность и защищает граждан от зарубежной дезинформации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе второго форума "Развитие медиа в меняющемся мире" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"Национальные средства массовой информации из декоративных и символических стали настоящими. Это единственное, что сейчас является противоядием и способом предотвращать катастрофическое развитие. Если бы не было национальных, в том числе интегрированных в общее пространство (СНГ- ред.), заключающих договоры между собой СМИ, мы бы стали информационными рабами, мы бы потеряли все то, ради чего выстраивали суверенитет, мы бы идентичность свою потеряли полностью", - сообщила Захарова, комментируя развитие СМИ на пространстве СНГ.
Кроме того, официальный представитель МИД РФ напомнила, что в эпоху создания СМИ в странах СНГ существовали опасения, что медиа не смогут конкурировать с мировыми холдингами, поэтому им отводили "декоративную" роль. Но благодаря усилиям ведущих журналистов, общественных деятелей и государств национальные СМИ стран СНГ играют значительную роль в современном обществе.
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