https://ria.ru/20231101/smi-1906638505.html

Национальные СМИ позволили СНГ сохранить идентичность, заявила Захарова

Национальные СМИ позволили СНГ сохранить идентичность, заявила Захарова - РИА Новости, 01.11.2023

Национальные СМИ позволили СНГ сохранить идентичность, заявила Захарова

Национальные СМИ позволяют странам СНГ сохранять идентичность и защищает граждан от зарубежной дезинформации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T12:18

2023-11-01T12:18

2023-11-01T12:18

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россия

мария захарова

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Национальные СМИ позволяют странам СНГ сохранять идентичность и защищает граждан от зарубежной дезинформации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе второго форума "Развитие медиа в меняющемся мире" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "Национальные средства массовой информации из декоративных и символических стали настоящими. Это единственное, что сейчас является противоядием и способом предотвращать катастрофическое развитие. Если бы не было национальных, в том числе интегрированных в общее пространство (СНГ- ред.), заключающих договоры между собой СМИ, мы бы стали информационными рабами, мы бы потеряли все то, ради чего выстраивали суверенитет, мы бы идентичность свою потеряли полностью", - сообщила Захарова, комментируя развитие СМИ на пространстве СНГ. Кроме того, официальный представитель МИД РФ напомнила, что в эпоху создания СМИ в странах СНГ существовали опасения, что медиа не смогут конкурировать с мировыми холдингами, поэтому им отводили "декоративную" роль. Но благодаря усилиям ведущих журналистов, общественных деятелей и государств национальные СМИ стран СНГ играют значительную роль в современном обществе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, россия, мария захарова, снг