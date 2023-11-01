Рейтинг@Mail.ru
В России представят "антишпионский" смартфон - РИА Новости, 01.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/smartfon-1906689553.html
В России представят "антишпионский" смартфон
В России представят "антишпионский" смартфон - РИА Новости, 01.11.2023
В России представят "антишпионский" смартфон
Презентация российского "антишпионского" смартфона "Р-ФОН" состоится 14 декабря, сообщили РИА Новости в разработчике мобильной операционной системы смартфона,... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T14:17
2023-11-01T14:17
россия
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/11/1890610076_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4028a1230072727e8b1baedfe0c9b555.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Презентация российского "антишпионского" смартфона "Р-ФОН" состоится 14 декабря, сообщили РИА Новости в разработчике мобильной операционной системы смартфона, НТЦ ИТ "РОСА". "Презентация "Р-ФОНа" на базе мобильной операционной системы (ОС) "РОСА Мобайл" состоится 14 декабря 2023 года в 10.30 (Мск). Ее можно будет посмотреть на официальном сайте НТЦ ИТ "РОСА" … и "Рутек", - рассказали в научно-техническом центре информационных технологий. В сентябре в пресс-службе НТЦ ИТ "РОСА" рассказали, что для избежания шпионских атак разработчик мобильной операционной системы сам пишет драйверы для всех аппаратных компонентов смартфона. В начале октября там сообщили, что на базе этой ОС появится аналог iCloud, разработчики смартфона готовят "РОСА Диск" - облачный сервис, с помощью которого пользователи смогут автоматически синхронизировать файлы между устройствами. "Р-ФОН" - российский смартфон с ОС "РОСА Мобайл" для массового пользователя. В сентябре началось производство устройства в Саранске, выход на рынок ожидается в конце 2023 года. Ранее, в разговоре с агентством, представитель НТЦ ИТ "РОСА" рассказал, что цена на смартфон будет до 40 тысяч рублей, однако точная цифра еще неизвестна.
https://ria.ru/20230123/kompyuter-1846922099.html
https://ria.ru/20230811/smartfony-1889412104.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/11/1890610076_81:0:1218:853_1920x0_80_0_0_7cb09ec5346da45b5091884b3a88c9a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, технологии
Россия, Технологии
В России представят "антишпионский" смартфон

НТЦ ИТ "РОСА": презентация антишпионского "Р-ФОНа" состоится 14 декабря

© Фото : НТЦ ИТ "РОСА"Российский смартфон "Р-ФОН"
Российский смартфон Р-ФОН - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© Фото : НТЦ ИТ "РОСА"
Российский смартфон "Р-ФОН". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Презентация российского "антишпионского" смартфона "Р-ФОН" состоится 14 декабря, сообщили РИА Новости в разработчике мобильной операционной системы смартфона, НТЦ ИТ "РОСА".
"Презентация "Р-ФОНа" на базе мобильной операционной системы (ОС) "РОСА Мобайл" состоится 14 декабря 2023 года в 10.30 (Мск). Ее можно будет посмотреть на официальном сайте НТЦ ИТ "РОСА" … и "Рутек", - рассказали в научно-техническом центре информационных технологий.
Белорусский компьютер H на столе Президента Белоруссии Александра Лукашенко
Появилось фото белорусского компьютера из кабинета Лукашенко
23 января, 20:09
В сентябре в пресс-службе НТЦ ИТ "РОСА" рассказали, что для избежания шпионских атак разработчик мобильной операционной системы сам пишет драйверы для всех аппаратных компонентов смартфона.
В начале октября там сообщили, что на базе этой ОС появится аналог iCloud, разработчики смартфона готовят "РОСА Диск" - облачный сервис, с помощью которого пользователи смогут автоматически синхронизировать файлы между устройствами.
"Р-ФОН" - российский смартфон с ОС "РОСА Мобайл" для массового пользователя. В сентябре началось производство устройства в Саранске, выход на рынок ожидается в конце 2023 года. Ранее, в разговоре с агентством, представитель НТЦ ИТ "РОСА" рассказал, что цена на смартфон будет до 40 тысяч рублей, однако точная цифра еще неизвестна.
Логотип ОС Аврора - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Чиновники стали получать смартфоны на базе ОС "Аврора", пишут СМИ
11 августа, 06:16
 
РоссияТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала