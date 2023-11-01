https://ria.ru/20231101/smartfon-1906689553.html

В России представят "антишпионский" смартфон

В России представят "антишпионский" смартфон - РИА Новости, 01.11.2023

В России представят "антишпионский" смартфон

Презентация российского "антишпионского" смартфона "Р-ФОН" состоится 14 декабря, сообщили РИА Новости в разработчике мобильной операционной системы смартфона,... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T14:17

2023-11-01T14:17

2023-11-01T14:17

россия

технологии

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Презентация российского "антишпионского" смартфона "Р-ФОН" состоится 14 декабря, сообщили РИА Новости в разработчике мобильной операционной системы смартфона, НТЦ ИТ "РОСА". "Презентация "Р-ФОНа" на базе мобильной операционной системы (ОС) "РОСА Мобайл" состоится 14 декабря 2023 года в 10.30 (Мск). Ее можно будет посмотреть на официальном сайте НТЦ ИТ "РОСА" … и "Рутек", - рассказали в научно-техническом центре информационных технологий. В сентябре в пресс-службе НТЦ ИТ "РОСА" рассказали, что для избежания шпионских атак разработчик мобильной операционной системы сам пишет драйверы для всех аппаратных компонентов смартфона. В начале октября там сообщили, что на базе этой ОС появится аналог iCloud, разработчики смартфона готовят "РОСА Диск" - облачный сервис, с помощью которого пользователи смогут автоматически синхронизировать файлы между устройствами. "Р-ФОН" - российский смартфон с ОС "РОСА Мобайл" для массового пользователя. В сентябре началось производство устройства в Саранске, выход на рынок ожидается в конце 2023 года. Ранее, в разговоре с агентством, представитель НТЦ ИТ "РОСА" рассказал, что цена на смартфон будет до 40 тысяч рублей, однако точная цифра еще неизвестна.

https://ria.ru/20230123/kompyuter-1846922099.html

https://ria.ru/20230811/smartfony-1889412104.html

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