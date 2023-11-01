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Названа дата, когда виза на Шри-Ланку станет для россиян бесплатной - РИА Новости, 01.11.2023
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Туризм
 
12:59 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/shri-lanka-1906652208.html
Названа дата, когда виза на Шри-Ланку станет для россиян бесплатной
Названа дата, когда виза на Шри-Ланку станет для россиян бесплатной - РИА Новости, 01.11.2023
Названа дата, когда виза на Шри-Ланку станет для россиян бесплатной
Управление по развитию туризма Шри-Ланки (SLTDA) заявило, что программа бесплатных виз для семи стран вступит в силу после того, как Департамент иммиграции и... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:59
2023-11-01T12:59
туризм
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новости - туризм
шри-ланка
туристы
визы
куда можно лететь
отдых на море
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Управление по развитию туризма Шри-Ланки (SLTDA) заявило, что программа бесплатных виз для семи стран вступит в силу после того, как Департамент иммиграции и эмиграции опубликует соответствующий бюллетень. Ожидается, что произойдет это 7 ноября, сообщает Daily Mirror.Визы будут выдаваться бесплатно гражданам Индии, России, Китая, Малайзии, Японии, Индонезии и Таиланда. Такой режим будет действовать до 31 марта 2024 года.Выступая в Коломбо, председатель SLTDA Приантха Фернандо сказал, что изначально в списке было три страны: Индия, Россия и Китай, поскольку они являются крупнейшими поставщиками турпотока на Шри-Ланку. По его словам, неясно, почему были добавлены Таиланд, Малайзия, Япония и Индонезия.Он отметил, что никаких консультаций с SLTDA перед внесением их в список не было.За первые девять месяцев этого года доля Индии в общем количестве прибывших туристов составила 19,7 процента, на Россию пришлось 13 процентов, а на Китай – 4,6 процента.В октябре (до 29 числа) страну посетили 102 423 иностранных гостя, а всего с начала года – 1 118 679 туристов.
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туризм, новости - туризм, шри-ланка, туристы, визы, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Шри-Ланка, туристы, Визы, куда можно лететь, Отдых на море
Названа дата, когда виза на Шри-Ланку станет для россиян бесплатной

Визу на Шри-Ланку планируют сделать для россиян бесплатной с 7 ноября

© iStock.com / SolovyovaДевушка путешествует на поезде на Шри-Ланке
Девушка путешествует на поезде на Шри-Ланке - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© iStock.com / Solovyova
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Управление по развитию туризма Шри-Ланки (SLTDA) заявило, что программа бесплатных виз для семи стран вступит в силу после того, как Департамент иммиграции и эмиграции опубликует соответствующий бюллетень. Ожидается, что произойдет это 7 ноября, сообщает Daily Mirror.
Визы будут выдаваться бесплатно гражданам Индии, России, Китая, Малайзии, Японии, Индонезии и Таиланда. Такой режим будет действовать до 31 марта 2024 года.
Выступая в Коломбо, председатель SLTDA Приантха Фернандо сказал, что изначально в списке было три страны: Индия, Россия и Китай, поскольку они являются крупнейшими поставщиками турпотока на Шри-Ланку. По его словам, неясно, почему были добавлены Таиланд, Малайзия, Япония и Индонезия.
Он отметил, что никаких консультаций с SLTDA перед внесением их в список не было.
За первые девять месяцев этого года доля Индии в общем количестве прибывших туристов составила 19,7 процента, на Россию пришлось 13 процентов, а на Китай – 4,6 процента.
В октябре (до 29 числа) страну посетили 102 423 иностранных гостя, а всего с начала года – 1 118 679 туристов.
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