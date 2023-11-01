https://ria.ru/20231101/shpak-1906499130.html

Василий Шпак: без суверенной микроэлектроники не бывает суверенитета

Василий Шпак: без суверенной микроэлектроники не бывает суверенитета - РИА Новости, 01.11.2023

Василий Шпак: без суверенной микроэлектроники не бывает суверенитета

Современный мир крутится вокруг микроэлектроники: она необходимое звено технологического суверенитета, а как следствие, и политического, уверен замглавы... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T10:00

2023-11-01T10:00

2023-11-01T10:21

интервью

интервью - авторы

россия

технологии

российский научный фонд

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

фонд перспективных исследований

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906465128_0:1:3121:1757_1920x0_80_0_0_7174525b028c9f84a28631284c6c2738.jpg

Современный мир крутится вокруг микроэлектроники: она необходимое звено технологического суверенитета, а как следствие, и политического, уверен замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак. В интервью РИА Новости он рассказал о гонке разработок в этой отрасли, о планах России по созданию собственного оборудования для производства чипов, ее партнерах и потребностях рынка. Беседовали Наталия Мирошниченко и Маргарита Матяшева.— Василий Викторович, в 1990-е годы шанс вывести микроэлектронику в стране на высокий уровень был упущен, теперь ставится задача наверстать отставание и создавать собственные продукты, включая сложные микросхемы. Вероятно, начинать приходится с технологии. Ведется ли уже разработка оборудования для производства чипов?— Конечно, но тут надо понимать, что чипы не печатаются как на принтере. Для их выпуска может быть задействовано до 200 единиц оборудования. Это целый технологический маршрут: и аналитическо-измерительное оборудование, которое снимает параметры после каждого производственного этапа, и имплантация, и литография, и травление, и осаждение, и в целом большое количество установок, которые смывают, режут, шлифуют и так далее.— То есть развить собственные компетенции в этих процессах – сейчас приоритет для отрасли?— Мы прекрасно понимаем, что нам нужна своя технология, которая позволяла бы ни при каких внешних обстоятельствах не терять способность к выпуску микроэлектронных изделий. Это главная задача.Даже в отношении Китая американцы ввели санкции: с 1 сентября этого года им не поставляют литографическое оборудование. Нам не поставляют давно. Это может коснуться любого государства, причем это поняли не только мы, но и другие страны, поэтому все и побежали в сторону развития микроэлектроники.Простая логическая цепь: если нет суверенной микроэлектроники, то нет технологического суверенитета. Если нет технологического суверенитета, то ты очень слаб с точки с точки зрения оборонной безопасности и политического суверенитета. Поэтому вокруг микроэлектроники все и крутится. Не зря на форуме "Микроэлектроника" озвучивались опасения относительно поставок из Тайваня. На самом деле вопрос Тайваня в сегодняшней геополитике значит очень многое, если не все.— Уже сформированы конкретные планы по разработке и выпуску оборудования для чипов?— Производство российского литографа для топологии 350 нанометров начнется уже в следующем году. Оборудование для выпуска чипов с топологией 130 нанометров — в 2026 году. У нас в планах идти дальше, мы будем стремиться прийти к самым современным топологиям.Понятно, что одномоментно, не пройдя весь путь, сделать оборудование на тонких топологиях невозможно. Такая литография на сегодняшний момент представлена только двумя компаниями в мире: голландской ASML и японской Nikon. Больше никто в мире не может этого делать. Мы сейчас встали на этот путь, причем не одни, а вместе с белорусами. Китай в этом направлении тоже идет. Началась гонка.— Вы могли бы для наглядности пояснить, для производства каких продуктов нужны чипы на таких топологиях?— Смотрите, технологии от 45 нанометров и ниже используются преимущественно для процессоров и памяти — это примерно 10-15% рынка в денежном и количественном выражении.Вся остальная микроэлектроника, а это микроконтроллеры, силовая электроника, телекоммуникационные схемы, автомобильная электроника, как и многое другое, будет работать исходя из требований технологии и экономики в диапазоне топологических размеров 350-65 нанометров еще долгие годы, а это примерно 60% рынка. По мнению экспертов, эта технология очень востребована в мире и будет еще востребована долгое время. 10 лет минимум.— Было анонсировано, что в России создадут специальные полигоны для тестирования оборудования микроэлектроники. На каком этапе находится этот проект?— Сейчас мы идем по пути тестовых участков на существующих производствах: освобождаем площадь и испытываем оборудование там. Конечно, нужны полноценные полигоны, которые позволяли бы собирать целые куски технологического маршрута, тестировать их и проверять работоспособность установленного оборудования. Мы работаем над этим, департамент станкостроения сейчас готовит соответствующую концепцию. Со следующего года мы создание таких полигонов запустим.— То есть в 2024 году начнется их непосредственное строительство?— Строить долго. Скорее всего будем пытаться использовать уже существующие площади. То есть это будет не стройка с нуля, а реконструкция. Но опять-таки мы сейчас над этим работаем: окончательное решение по поводу того, как мы стартуем с этим проектом, примем во втором квартале следующего года.— В каких регионах появятся полигоны?— У нас основные площадки, где оборудование производится – это Москва, Зеленоград, Санкт-Петербург и Новосибирск. Там же расположены предприятия, которые производят микроэлектронику и будут потребителями этого оборудования. Понятно, что там и будем создавать полигоны. Возить оборудование через всю страну было бы очень странно.— Когда наши чипы появятся в российских банковских картах?— Завод "Микрон" чипы для банковских карт поставляет уже давно, и сейчас продолжает это делать. С учетом загрузки в рамках выполнения гособоронзаказа и в силу объема, который одномоментно потребовался рынку после истории, связанной с иностранными картами (все резко начали открывать "МИР"), мы сейчас работаем над расширением производственных возможностей "Микрона", и связываем его работу с "НМ-Техом". Думаю, что с конца 2024 года - в 2025 году мы сможем с высокой долей вероятности уже значительный объем потребностей нашего рынка обеспечивать.— В начале года была проблема с производством чипов для загранпаспортов, которые выпускал "Микрон". Остаются ли риски повторения этой истории?— Рисков нет: производство идет, все заказы выполняются полностью. Как вы знаете, заявки на получение загранпаспортов с 1 июня снова принимаются, очередей и проблем нет.— Насколько чипы "Микрона" российские? Я имею в виду материалы и компоненты.— Если чип выпускается на "Микроне", как он может быть китайским? Что считать российским, у нас зафиксировано в 719 постановлении правительства, и в соответствии с ним создан реестр электронной продукции. Если есть в реестре — значит российское, если нет — не российское. Критерий очень простой.— Как обстоят дела с микроэлектроникой для авиационных беспилотников? Ведутся ли в этой сфере разработки и какие?— В большинстве своем элементы, которые используются для производства беспилотников, не носят специализированного характера. Это все общеиндустриальная компонентная база.Сейчас в рамках утвержденного нацпроекта ведется работа над унификацией модельного ряда компонентов, необходимых для выпуска дронов. Нацпроект начнет действовать с 1 января 2024 года, финансирование будет выделено тогда же.При этом вместе с отраслью мы уже определились, какой ряд компонентов нам необходим. Проводим их унификацию по классам и типам применения, чтобы уже в ближайшее время начать разрабатывать соответствующую электронику. Причем разрабатывать ее мы начнем, не дожидаясь следующего года, уже в этом году. Здесь финансирование ведется в рамках нашей программы развития радиоэлектроники, средства есть.— Какие меры поддержки сейчас оказываются производителям электроники и есть ли планы по их расширению?— На наш взгляд, меры поддержки отрасли уже сформированы. В определенной степени они требуют точечной донастройки, но в целом мы оказываем поддержку на всем жизненном цикле возникновения изделия. Ее оказывает непосредственно Минпромторг и целый ряд институтов развития.В частности, это Фонд содействия развитию малых форм предпринимательства, он же Фонд Бортника, работающий с маленькими компаниями на ранних стадиях создания продукта. С этого года присоединился Российский научный фонд, который будет финансировать разработки по своему направлению.Также есть Фонд перспективных исследований, способный финансировать проекты с разных стадий, начиная с нулевого уровня готовности технологий, и Сколково, который ведет поддержку малых и средних дизайн-центров. В свою очередь у Минпромторга есть несколько субсидий: на создание средств производства электроники, электронной компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры.Если мы поймем, что нужна еще какая-то мера поддержки, то будем оперативно вносить соответствующие изменения. На сегодняшний момент, наверное, требует еще донастройки история, связанная с стимулированием внедрения отечественных решений: льготные кредиты и льготный лизинг. Сейчас изучаем этот вопрос.— Сколько средств заложено в бюджете на развитие электроники в следующем году?— В 2024 году заложили 211,4 миллиарда рублей в рамках государственных программ "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности", "Научно-технологическое развитие России" и небольшая часть в "Космическую деятельность России".— Тем не менее, санкции наверняка осложняют развитие электроники в стране. Каковы основные проблемы в отрасли в связи с ними?— Я противник того, чтобы жаловаться на проблемы. Проблем много, но вопрос не в этом. Он в том, какие у нас возможности, и какие цели мы перед собой ставим.Считаю, что все, что мы запланировали, вполне достижимо, но при одном условии: если мы будем действовать сообща, то есть построим правильную кооперацию как внутри страны, так и за рубежом. Только тогда, сложив все усилия, можно будет прийти к необходимому результату. А проблемы – бесконечные, они будут возникать. Нечего и думать про их перечисление, надо думать про то, каким образом достигать поставленных целей.

https://ria.ru/20231016/nauka-1902213135.html

https://ria.ru/20231018/mtsh-1903472287.html

https://ria.ru/20231010/proekty-1901837771.html

https://ria.ru/20231003/nauka-1900093372.html

https://ria.ru/20230928/nauka-1899024269.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, россия, технологии, российский научный фонд, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), фонд перспективных исследований