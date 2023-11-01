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В России планируют внедрить автоматическую проверку домашней работы в школе - РИА Новости, 01.11.2023
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13:47 01.11.2023 (обновлено: 15:08 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/shkola-1906678506.html
В России планируют внедрить автоматическую проверку домашней работы в школе
В России планируют внедрить автоматическую проверку домашней работы в школе - РИА Новости, 01.11.2023
В России планируют внедрить автоматическую проверку домашней работы в школе
Правительство России планирует внедрить возможность автоматической проверки домашних заданий школьников с помощью искусственного интеллекта до 2030 года,... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T13:47
2023-11-01T15:08
общество
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олег качанов
социальный навигатор
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Правительство России планирует внедрить возможность автоматической проверки домашних заданий школьников с помощью искусственного интеллекта до 2030 года, следует из стратегического направления в области цифровой трансформации образования. "Педагогическим работникам и обучающимся обеспечена возможность применения автоматизированной проверки домашних заданий и планирования образовательных программ с привлечением систем искусственного интеллекта", - говорится в документе, опубликованном на портале образовательных стандартов высшего образования. Ранее замглавы Минцифры России Олег Качанов сообщил, что автоматическая проверка домашних заданий может быть включена в требования к новому типовому решению в сфере образования. При этом позднее в пресс-службе Минцифры РИА Новости уточнили, что о переходе на полностью автоматическую проверку речи не идет. Опрошенные РИА Новости эксперты выразили мнение, что такую систему внедрить можно, но для простых заданий, например, тестовых, при этом компьютер не сможет проверить творческие задания, а отказываться от них нельзя.
https://ria.ru/20230602/domashka-1875712000.html
https://ria.ru/20231030/opros-1906126518.html
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общество, россия, олег качанов, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Олег Качанов, Социальный навигатор, СН_Образование
В России планируют внедрить автоматическую проверку домашней работы в школе

Правительство планирует внедрить автоматическую проверку "домашки" до 2030 года

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкВыполнение домашнего задания
Выполнение домашнего задания - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Выполнение домашнего задания. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Правительство России планирует внедрить возможность автоматической проверки домашних заданий школьников с помощью искусственного интеллекта до 2030 года, следует из стратегического направления в области цифровой трансформации образования.
"Педагогическим работникам и обучающимся обеспечена возможность применения автоматизированной проверки домашних заданий и планирования образовательных программ с привлечением систем искусственного интеллекта", - говорится в документе, опубликованном на портале образовательных стандартов высшего образования.
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Ранее замглавы Минцифры России Олег Качанов сообщил, что автоматическая проверка домашних заданий может быть включена в требования к новому типовому решению в сфере образования. При этом позднее в пресс-службе Минцифры РИА Новости уточнили, что о переходе на полностью автоматическую проверку речи не идет.
Опрошенные РИА Новости эксперты выразили мнение, что такую систему внедрить можно, но для простых заданий, например, тестовых, при этом компьютер не сможет проверить творческие задания, а отказываться от них нельзя.
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