https://ria.ru/20231101/shkola-1906604133.html

Минздрав поддержал идею введения должности медсестры в школах

Минздрав поддержал идею введения должности медсестры в школах - РИА Новости, 01.11.2023

Минздрав поддержал идею введения должности медсестры в школах

Минздрав РФ поддержал предложение вице-спикера Госдумы Ирины Яровой о прикреплении школьных врачей к медицинским организациям и о введении должности медсестры в РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T09:49

2023-11-01T09:49

2023-11-01T09:51

общество

россия

михаил мурашко

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

ирина яровая

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минздрав РФ поддержал предложение вице-спикера Госдумы Ирины Яровой о прикреплении школьных врачей к медицинским организациям и о введении должности медсестры в образовательных учреждениях, сообщили в пресс-службе Яровой. "Предложение вице-спикера Госдумы Ирины Яровой по вопросу качественного развития системы медицинского сопровождения детей в школах поддержано Минздравом, Минпросвещения и Роспотребнадзором", - отмечает пресс-служба вице-спикера. Как отмечала Яровая, предлагаемые поправки предполагают внесение изменений в рекомендуемые штатные нормативы медицинских работников, в части дополнения должностью медицинской сестры - специалиста по оказанию медицинской помощи несовершеннолетним обучающимся в образовательных организациях. Минздрав поддержал также предложение Яровой о прикреплении школьных врачей к медицинским организациям. Согласно ответу, Минздрав проведет работу по актуализации порядка оказания медпомощи несовершеннолетним в образовательных организациях. Как следует из письма министра здравоохранения Михаила Мурашко, "в настоящее время, до утверждения нового порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях, Минздравом России совместно с Минпросвещения России и Роспотребнадзором проводится работа по подготовке методического письма для субъектов Российской Федерации с актуализированными функциональными обязанностями медицинских работников в части охраны здоровья обучающихся в образовательных организациях". Также вице-спикер Госдумы запланировала на ноябрь совещание по вопросу развития системы медицинского сопровождения детей в школах. В этих целях "Минздравом России совместно с Минпросвещения России разработана и направлена в субъекты Российской Федерации форма для проведения пообъектной сверки ресурсной обеспеченности общеобразовательных организаций с определением дополнительной потребности в медицинских кабинетах, оборудовании и кадрах. Завершение сверки, по данным Минпросвещения России, ожидается в первой декаде ноября 2023 года", — сообщил глава Минздрава.

https://ria.ru/20231024/telefony-1904989628.html

https://ria.ru/20231101/pedagogika-1906589981.html

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общество, россия, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, ирина яровая