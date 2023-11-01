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Минздрав поддержал идею введения должности медсестры в школах - РИА Новости, 01.11.2023
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09:49 01.11.2023 (обновлено: 09:51 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/shkola-1906604133.html
Минздрав поддержал идею введения должности медсестры в школах
Минздрав поддержал идею введения должности медсестры в школах - РИА Новости, 01.11.2023
Минздрав поддержал идею введения должности медсестры в школах
Минздрав РФ поддержал предложение вице-спикера Госдумы Ирины Яровой о прикреплении школьных врачей к медицинским организациям и о введении должности медсестры в РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T09:49
2023-11-01T09:51
общество
россия
михаил мурашко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
ирина яровая
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минздрав РФ поддержал предложение вице-спикера Госдумы Ирины Яровой о прикреплении школьных врачей к медицинским организациям и о введении должности медсестры в образовательных учреждениях, сообщили в пресс-службе Яровой. "Предложение вице-спикера Госдумы Ирины Яровой по вопросу качественного развития системы медицинского сопровождения детей в школах поддержано Минздравом, Минпросвещения и Роспотребнадзором", - отмечает пресс-служба вице-спикера. Как отмечала Яровая, предлагаемые поправки предполагают внесение изменений в рекомендуемые штатные нормативы медицинских работников, в части дополнения должностью медицинской сестры - специалиста по оказанию медицинской помощи несовершеннолетним обучающимся в образовательных организациях. Минздрав поддержал также предложение Яровой о прикреплении школьных врачей к медицинским организациям. Согласно ответу, Минздрав проведет работу по актуализации порядка оказания медпомощи несовершеннолетним в образовательных организациях. Как следует из письма министра здравоохранения Михаила Мурашко, "в настоящее время, до утверждения нового порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях, Минздравом России совместно с Минпросвещения России и Роспотребнадзором проводится работа по подготовке методического письма для субъектов Российской Федерации с актуализированными функциональными обязанностями медицинских работников в части охраны здоровья обучающихся в образовательных организациях". Также вице-спикер Госдумы запланировала на ноябрь совещание по вопросу развития системы медицинского сопровождения детей в школах. В этих целях "Минздравом России совместно с Минпросвещения России разработана и направлена в субъекты Российской Федерации форма для проведения пообъектной сверки ресурсной обеспеченности общеобразовательных организаций с определением дополнительной потребности в медицинских кабинетах, оборудовании и кадрах. Завершение сверки, по данным Минпросвещения России, ожидается в первой декаде ноября 2023 года", — сообщил глава Минздрава.
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общество, россия, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, ирина яровая
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Госдума РФ, Ирина Яровая
Минздрав поддержал идею введения должности медсестры в школах

Минздрав поддержал идею ввести должность медсестры в образовательных учреждениях

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкДиспансеризация в школе
Диспансеризация в школе - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Диспансеризация в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минздрав РФ поддержал предложение вице-спикера Госдумы Ирины Яровой о прикреплении школьных врачей к медицинским организациям и о введении должности медсестры в образовательных учреждениях, сообщили в пресс-службе Яровой.
"Предложение вице-спикера Госдумы Ирины Яровой по вопросу качественного развития системы медицинского сопровождения детей в школах поддержано Минздравом, Минпросвещения и Роспотребнадзором", - отмечает пресс-служба вице-спикера.
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Как отмечала Яровая, предлагаемые поправки предполагают внесение изменений в рекомендуемые штатные нормативы медицинских работников, в части дополнения должностью медицинской сестры - специалиста по оказанию медицинской помощи несовершеннолетним обучающимся в образовательных организациях.
Минздрав поддержал также предложение Яровой о прикреплении школьных врачей к медицинским организациям.
Согласно ответу, Минздрав проведет работу по актуализации порядка оказания медпомощи несовершеннолетним в образовательных организациях.
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Как следует из письма министра здравоохранения Михаила Мурашко, "в настоящее время, до утверждения нового порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях, Минздравом России совместно с Минпросвещения России и Роспотребнадзором проводится работа по подготовке методического письма для субъектов Российской Федерации с актуализированными функциональными обязанностями медицинских работников в части охраны здоровья обучающихся в образовательных организациях".
Также вице-спикер Госдумы запланировала на ноябрь совещание по вопросу развития системы медицинского сопровождения детей в школах.
В этих целях "Минздравом России совместно с Минпросвещения России разработана и направлена в субъекты Российской Федерации форма для проведения пообъектной сверки ресурсной обеспеченности общеобразовательных организаций с определением дополнительной потребности в медицинских кабинетах, оборудовании и кадрах. Завершение сверки, по данным Минпросвещения России, ожидается в первой декаде ноября 2023 года", — сообщил глава Минздрава.
 
ОбществоРоссияМихаил МурашкоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФИрина Яровая
 
 
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