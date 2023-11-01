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Turkish Airlines полностью устранили сбой в системе резервации
Turkish Airlines полностью устранили сбой в системе резервации - РИА Новости, 02.11.2023
Turkish Airlines полностью устранили сбой в системе резервации
Авиакомпания Turkish Airlines полностью устранила сбой в системе резервации, речи об атаке хакеров не идет, заявил в ночь на четверг официальный представитель... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-01T23:58
2023-11-01T23:58
2023-11-02T00:00
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СТАМБУЛ, 1 ноя – РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines полностью устранила сбой в системе резервации, речи об атаке хакеров не идет, заявил в ночь на четверг официальный представитель компании Яхья Устюн.Сотни пассажиров авиакомпании Turkish Airlines ("Турецкие авиалинии") в ночь на четверг оказались в трудной ситуации после отмены десятков рейсов авиакомпании из-за технических проблем, они оформляют в международном аэропорту Стамбула (IST) ночевки в отелях за счет компании. Рейсы отменены и в аэропорту Сабихи Гёкчен на востоке города."Мы обнаружили и устранили сбой в нашей IT-системе. Постепенно восстанавливаем наши операции. Ни о какой кибератаке речи не идет", - написал Устюн в соцсети X.Источник в авиакомпании сообщил РИА Новости, что пассажиры отмененных рейсов смогут получить компенсацию в размере стоимости билета без каких-либо штрафов, также им предоставляются номера в отелях за счет компании.Авиакомпания ранее отменила все рейсы, вылетающие из Стамбула с 19.00 до 22.00 (время совпадает с мск) из-за технической проблемы с системой резервации, однако согласно табло аэропорта IST отмены коснулись и ряда ночных рейсов.У других авиакомпаний отмен почти нет, однако наблюдаются задержки вылетов около 2-3 часов для рейсов, вылетающих после 22 часов.
https://ria.ru/20231101/stambul-1906819994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, стамбул, turkish airlines, турция
В мире, Технологии, Стамбул, Turkish Airlines, Турция
Turkish Airlines полностью устранили сбой в системе резервации
Представитель Turkish Airlines заявил об устранении сбоя в системе резервации
СТАМБУЛ, 1 ноя – РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines полностью устранила сбой в системе резервации, речи об атаке хакеров не идет, заявил в ночь на четверг официальный представитель компании Яхья Устюн.
Сотни пассажиров авиакомпании Turkish Airlines ("Турецкие авиалинии") в ночь на четверг оказались в трудной ситуации после отмены десятков рейсов авиакомпании из-за технических проблем, они оформляют в международном аэропорту Стамбула (IST) ночевки в отелях за счет компании. Рейсы отменены и в аэропорту Сабихи Гёкчен на востоке города.
«
"Мы обнаружили и устранили сбой в нашей IT-системе. Постепенно восстанавливаем наши операции. Ни о какой кибератаке речи не идет", - написал Устюн в соцсети X.
Источник в авиакомпании сообщил РИА Новости, что пассажиры отмененных рейсов смогут получить компенсацию в размере стоимости билета без каких-либо штрафов, также им предоставляются номера в отелях за счет компании.
Авиакомпания ранее отменила все рейсы, вылетающие из Стамбула
с 19.00 до 22.00 (время совпадает с мск) из-за технической проблемы с системой резервации, однако согласно табло аэропорта IST отмены коснулись и ряда ночных рейсов.
В Турции сотни авиапассажиров отмененных рейсов пытаются заселиться в отели
У других авиакомпаний отмен почти нет, однако наблюдаются задержки вылетов около 2-3 часов для рейсов, вылетающих после 22 часов.