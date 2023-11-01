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Путин призвал готовиться к усилению западных санкций - РИА Новости, 01.11.2023
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21:22 01.11.2023 (обновлено: 21:23 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/sanktsii-1906809349.html
Путин призвал готовиться к усилению западных санкций
Путин призвал готовиться к усилению западных санкций - РИА Новости, 01.11.2023
Путин призвал готовиться к усилению западных санкций
Россия должна быть готова к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T21:22
2023-11-01T21:23
экономика
россия
владимир путин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия должна быть готова к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться, заявил президент РФ Владимир Путин. "Надо быть готовыми к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться. За прошедшие годы они, наши так называемые партнёры, уже принимали бесчетное количество пакетов санкций. Сами уже практически запутались в этих санкциях. Пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим - совершенно очевидная вещь, видно по статистике - ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
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экономика, россия, владимир путин, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Владимир Путин, Санкции в отношении России
Путин призвал готовиться к усилению западных санкций

Путин: Россия должна быть готова к тому, что санкции Запада будут усиливаться

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия должна быть готова к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Надо быть готовыми к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться. За прошедшие годы они, наши так называемые партнёры, уже принимали бесчетное количество пакетов санкций. Сами уже практически запутались в этих санкциях. Пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим - совершенно очевидная вещь, видно по статистике - ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Путин заявил, что иностранцы сами запутались в антироссийских санкциях
Вчера, 20:57
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинСанкции в отношении России
 
 
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