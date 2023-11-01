https://ria.ru/20231101/sanktsii-1906809349.html

Путин призвал готовиться к усилению западных санкций

Путин призвал готовиться к усилению западных санкций - РИА Новости, 01.11.2023

Путин призвал готовиться к усилению западных санкций

Россия должна быть готова к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T21:22

2023-11-01T21:22

2023-11-01T21:23

экономика

россия

владимир путин

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия должна быть готова к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться, заявил президент РФ Владимир Путин. "Надо быть готовыми к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться. За прошедшие годы они, наши так называемые партнёры, уже принимали бесчетное количество пакетов санкций. Сами уже практически запутались в этих санкциях. Пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим - совершенно очевидная вещь, видно по статистике - ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

https://ria.ru/20231101/sanktsii-1906804832.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, санкции в отношении россии