https://ria.ru/20231101/sanktsii-1906804832.html
Путин заявил, что иностранцы сами запутались в антироссийских санкциях
Путин заявил, что иностранцы сами запутались в антироссийских санкциях - РИА Новости, 01.11.2023
Путин заявил, что иностранцы сами запутались в антироссийских санкциях
Президент России Владимир Путин заявил, что иностранцы сами запутались в санкциях против РФ, в своих фантазиях доходят до абсурда, запрещая ввоз отверток и... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T20:57
2023-11-01T20:57
2023-11-01T21:11
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что иностранцы сами запутались в санкциях против РФ, в своих фантазиях доходят до абсурда, запрещая ввоз отверток и иголок."Наши так называемые партнеры за прошедшие годы напринимали бессчетное количество пакетов санкций. Сами уже практически запутались в этих санкциях. Пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим по статистике, они ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.По его словам, иностранцы с Запада в своих фантазиях доходят до абсурда - предлагают запретить ввоз в Россию отверток, иголок и так далее.
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россия, владимир путин
Путин заявил, что иностранцы сами запутались в антироссийских санкциях
Путин: иностранцы в своих фантазиях доходят до абсурда, запрещая ввоз отверток
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что иностранцы сами запутались в санкциях против РФ, в своих фантазиях доходят до абсурда, запрещая ввоз отверток и иголок.
"Наши так называемые партнеры за прошедшие годы напринимали бессчетное количество пакетов санкций. Сами уже практически запутались в этих санкциях. Пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим по статистике, они ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
По его словам, иностранцы с Запада в своих фантазиях доходят до абсурда - предлагают запретить ввоз в Россию отверток, иголок и так далее.
Санкции стимулируют развитие России, заявил Путин