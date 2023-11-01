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Самолету авиакомпании "Россия" присвоили имя поэта Державина - РИА Новости, 01.11.2023
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10:09 01.11.2023 (обновлено: 10:31 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/samolet-1906608032.html
Самолету авиакомпании "Россия" присвоили имя поэта Державина
Самолету авиакомпании "Россия" присвоили имя поэта Державина - РИА Новости, 01.11.2023
Самолету авиакомпании "Россия" присвоили имя поэта Державина
Самолету Boeing 737-900 авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") присвоено имя первого министра юстиции России, государственного деятеля и поэта... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T10:09
2023-11-01T10:31
россия
москва
калининград
виталий савельев
гавриил державин
константин чуйченко
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Самолету Boeing 737-900 авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") присвоено имя первого министра юстиции России, государственного деятеля и поэта Гавриила Державина, компания презентовала самолет в одном из ангарных комплексов "Аэрофлот Техникс" на территории аэропорта "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости. "Аэрофлот презентовал Boeing 737-900 (бортовой номер RA-73485), который носит имя первого министра юстиции, государственного деятеля и российского поэта Г.Р. Державина. Воздушное судно эксплуатируется дочерней авиакомпанией "Россия". Презентация воздушного судна состоялась в одном из новейших ангарных комплексов "Аэрофлот Техникс" на территории аэропорта "Шереметьево", - говорится в сообщении компании. В мероприятии приняли участие министр транспорта РФ Виталий Савельев, министр юстиции РФ Kонстантин Чуйченко, генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский, генеральный директор АО "Международный аэропорт Шереметьево" Михаил Василенко другие гости. "Мы искренне гордимся быть частью великой страны со славной историей и вековыми устоями и передаем эти эмоции нашим пассажирам. Сегодня в парке авиакомпании летают воздушные суда, названные в честь известных литераторов и учёных, авиаторов и космонавтов, медиков и деятелей искусства, полководцев, спортсменов и политиков. С нетерпением ждем в Аэрофлоте новейшие российские самолеты, которые позволят нам увековечить на борту новые имена наших прославленных соотечественников", - сказал Александровский.Имя Гавриила Державина воздушному судну присвоили в рамках концепции "Аэрофлота": все лайнеры авиаперевозчика названы в честь великих людей России. Авиакомпания "Россия" эксплуатирует два самолета Boeing 737-900: "Г.Р. Державин" и "В.В. Жириновский". Они поступили парк группы "Аэрофлот" в 2023 году. В перспективе самолеты передадут для дальнейшей эксплуатации "Аэрофлоту" в рамках стратегии развития парка группы. Воздушные суда этого типа обладают самым длинным фюзеляжем в семействе Вoeing 737 Next Generation. Самолет оснащен салоном Sky Interior на 215 кресел в монокомпоновке. В дизайне интерьера используются округлые линии и спокойные светлые цвета, обшивка выполнена из современных шумопоглощающих материалов. Благодаря увеличенным иллюминаторам у пассажиров будет хороший обзор. Вместительные багажные полки оснащены микролифтами, обеспечивающими плавное открывание. Ближайший рейс на самолете "Г.Р. Державин" состоится по маршруту Москва - Калининград - Москва. Boeing 737-900 задействованы на направлениях массового туристического потока группы "Аэрофлот". "Наша гражданская авиация в этом году отмечает свое 100-летие. Сотням бортов за эти годы присвоены имена выдающихся граждан своего Отечества. Называть самолеты в честь таких людей - это проявление уважения к памяти наших соотечественников. Это огромная честь и серьезная ответственность для авиакомпании и экипажа… Уверен, имя великого во всex отношениях человека Гавриила Романовича Державина будет напоминать нам о славных страницах истории России и великих достижениях ее сынов", - отметил в своем выступлении Савельев.
https://ria.ru/20200423/1570451433.html
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россия, москва, калининград, виталий савельев, гавриил державин, константин чуйченко, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), общество
Россия, Москва, Калининград, Виталий Савельев, Гавриил Державин, Константин Чуйченко, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Общество
Самолету авиакомпании "Россия" присвоили имя поэта Державина

Самолету Boeing 737 авиакомпании "Россия" присвоили имя поэта Гавриила Державина

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБортпроводница авиакомпании "Аэрофлот" на презентации самолёта Boeing 737-900 авиакомпании "Россия", названного в честь поэта и государственного деятеля Г. Державина
Бортпроводница авиакомпании Аэрофлот на презентации самолёта Boeing 737-900 авиакомпании Россия, названного в честь поэта и государственного деятеля Г. Державина - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Самолету Boeing 737-900 авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") присвоено имя первого министра юстиции России, государственного деятеля и поэта Гавриила Державина, компания презентовала самолет в одном из ангарных комплексов "Аэрофлот Техникс" на территории аэропорта "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости.
"Аэрофлот презентовал Boeing 737-900 (бортовой номер RA-73485), который носит имя первого министра юстиции, государственного деятеля и российского поэта Г.Р. Державина. Воздушное судно эксплуатируется дочерней авиакомпанией "Россия". Презентация воздушного судна состоялась в одном из новейших ангарных комплексов "Аэрофлот Техникс" на территории аэропорта "Шереметьево", - говорится в сообщении компании.
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В мероприятии приняли участие министр транспорта РФ Виталий Савельев, министр юстиции РФ Kонстантин Чуйченко, генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский, генеральный директор АО "Международный аэропорт Шереметьево" Михаил Василенко другие гости.
"Мы искренне гордимся быть частью великой страны со славной историей и вековыми устоями и передаем эти эмоции нашим пассажирам. Сегодня в парке авиакомпании летают воздушные суда, названные в честь известных литераторов и учёных, авиаторов и космонавтов, медиков и деятелей искусства, полководцев, спортсменов и политиков. С нетерпением ждем в Аэрофлоте новейшие российские самолеты, которые позволят нам увековечить на борту новые имена наших прославленных соотечественников", - сказал Александровский.
Имя Гавриила Державина воздушному судну присвоили в рамках концепции "Аэрофлота": все лайнеры авиаперевозчика названы в честь великих людей России. Авиакомпания "Россия" эксплуатирует два самолета Boeing 737-900: "Г.Р. Державин" и "В.В. Жириновский". Они поступили парк группы "Аэрофлот" в 2023 году. В перспективе самолеты передадут для дальнейшей эксплуатации "Аэрофлоту" в рамках стратегии развития парка группы.
Воздушные суда этого типа обладают самым длинным фюзеляжем в семействе Вoeing 737 Next Generation. Самолет оснащен салоном Sky Interior на 215 кресел в монокомпоновке. В дизайне интерьера используются округлые линии и спокойные светлые цвета, обшивка выполнена из современных шумопоглощающих материалов. Благодаря увеличенным иллюминаторам у пассажиров будет хороший обзор. Вместительные багажные полки оснащены микролифтами, обеспечивающими плавное открывание.
Ближайший рейс на самолете "Г.Р. Державин" состоится по маршруту Москва - Калининград - Москва. Boeing 737-900 задействованы на направлениях массового туристического потока группы "Аэрофлот".
"Наша гражданская авиация в этом году отмечает свое 100-летие. Сотням бортов за эти годы присвоены имена выдающихся граждан своего Отечества. Называть самолеты в честь таких людей - это проявление уважения к памяти наших соотечественников. Это огромная честь и серьезная ответственность для авиакомпании и экипажа… Уверен, имя великого во всex отношениях человека Гавриила Романовича Державина будет напоминать нам о славных страницах истории России и великих достижениях ее сынов", - отметил в своем выступлении Савельев.
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РоссияМоскваКалининградВиталий СавельевГавриил ДержавинКонстантин ЧуйченкоАэрофлотШереметьево (аэропорт)Общество
 
 
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