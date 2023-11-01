https://ria.ru/20231101/saakashvili-1906660999.html

В Минюсте Грузии рассказали, когда Саакашвили вернут из клиники в тюрьму

В Минюсте Грузии рассказали, когда Саакашвили вернут из клиники в тюрьму - РИА Новости, 01.11.2023

В Минюсте Грузии рассказали, когда Саакашвили вернут из клиники в тюрьму

Возвращение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из клиники в тюрьму произойдет тогда, когда врачи дадут соответствующую рекомендацию, заявил министр... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T13:13

2023-11-01T13:13

2023-11-01T13:13

в мире

грузия

михаил саакашвили

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. Возвращение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из клиники в тюрьму произойдет тогда, когда врачи дадут соответствующую рекомендацию, заявил министр юстиции Рати Брегадзе. На данный момент Саакашвили лечится в тбилисской клинике, куда он попал после длительной голодовки. На свои судебные процессы он время от времени подключается в прямом эфире дистанционно. "Когда врачи выдадут соответствующую рекомендацию, осужденный Саакашвили вернется в пенитенциарное учреждение... Решение об этом принимается не на основании визуального показателя, а в соответствии с рекомендациями врачей", - заявил министр журналистам в среду. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20230927/saakashvili-1898849529.html

https://ria.ru/20230823/medvedev-1891629495.html

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в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили