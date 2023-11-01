https://ria.ru/20231101/rotatsiya-1906635545.html

Рогов сообщил, что ВС России сорвали ротацию украинских войск под Работино

Рогов сообщил, что ВС России сорвали ротацию украинских войск под Работино - РИА Новости, 01.11.2023

Рогов сообщил, что ВС России сорвали ротацию украинских войск под Работино

Российские военные накрыли артиллерийским огнем позицию ВСУ на Ореховском направлении, где в этот момент проходила ротация военнослужащих, заявил РИА Новости... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T12:01

2023-11-01T12:01

2023-11-01T16:17

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

токмак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости. Российские военные накрыли артиллерийским огнем позицию ВСУ на Ореховском направлении, где в этот момент проходила ротация военнослужащих, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Пресечена попытка ротации украинских боевиков на участке Работино — Вербовое. Разведка доложила, что идет попытка ротации на бронетранспортерах, и наши ребята накрыли врага артиллерией", — сказал собеседник агентства.По его словам, на указанном участке фронта также подбит танк ВСУ. Кроме того, в лесопосадках обнаружены несколько бойцов штурмовых групп противника, по ним ударили из артиллерии и с воздуха беспилотниками.Ситуация в районе сел Работино и Вербовое в последние месяцы остается одной из самых горячих не только на Запорожском направлении, но и в целом в зоне российской военной операции на Украине. ВСУ ожесточенно сражаются за этот участок, чтобы открыть себе дорогу на Токмак, украинская армия бросила там в бой стратегические резервы, но успеха достичь так и не смогла.По данным Минобороны, вчера ВС России отразили атаку ВСУ в районе Работино. В результате 118-я механизированная бригада украинской армии потеряла более 140 человек убитыми и ранеными, пять бронированных боевых машин, шесть пикапов и две гаубицы.

https://ria.ru/20231031/rabotino-1906419008.html

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, токмак