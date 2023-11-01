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Рогов сообщил, что ВС России сорвали ротацию украинских войск под Работино - РИА Новости, 01.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:01 01.11.2023 (обновлено: 16:17 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/rotatsiya-1906635545.html
Рогов сообщил, что ВС России сорвали ротацию украинских войск под Работино
Рогов сообщил, что ВС России сорвали ротацию украинских войск под Работино - РИА Новости, 01.11.2023
Рогов сообщил, что ВС России сорвали ротацию украинских войск под Работино
Российские военные накрыли артиллерийским огнем позицию ВСУ на Ореховском направлении, где в этот момент проходила ротация военнослужащих, заявил РИА Новости... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:01
2023-11-01T16:17
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
токмак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости. Российские военные накрыли артиллерийским огнем позицию ВСУ на Ореховском направлении, где в этот момент проходила ротация военнослужащих, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Пресечена попытка ротации украинских боевиков на участке Работино — Вербовое. Разведка доложила, что идет попытка ротации на бронетранспортерах, и наши ребята накрыли врага артиллерией", — сказал собеседник агентства.По его словам, на указанном участке фронта также подбит танк ВСУ. Кроме того, в лесопосадках обнаружены несколько бойцов штурмовых групп противника, по ним ударили из артиллерии и с воздуха беспилотниками.Ситуация в районе сел Работино и Вербовое в последние месяцы остается одной из самых горячих не только на Запорожском направлении, но и в целом в зоне российской военной операции на Украине. ВСУ ожесточенно сражаются за этот участок, чтобы открыть себе дорогу на Токмак, украинская армия бросила там в бой стратегические резервы, но успеха достичь так и не смогла.По данным Минобороны, вчера ВС России отразили атаку ВСУ в районе Работино. В результате 118-я механизированная бригада украинской армии потеряла более 140 человек убитыми и ранеными, пять бронированных боевых машин, шесть пикапов и две гаубицы.
https://ria.ru/20231031/rabotino-1906419008.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, токмак
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Токмак
Рогов сообщил, что ВС России сорвали ротацию украинских войск под Работино

Рогов: ВС России накрыли ВСУ артиллерией, сорвав ротацию под Работино

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости. Российские военные накрыли артиллерийским огнем позицию ВСУ на Ореховском направлении, где в этот момент проходила ротация военнослужащих, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Пресечена попытка ротации украинских боевиков на участке Работино — Вербовое. Разведка доложила, что идет попытка ротации на бронетранспортерах, и наши ребята накрыли врага артиллерией", — сказал собеседник агентства.
Уничтоженный танк украинской армии
Рогов заявил о срыве атаки ВСУ в районе Работино и уничтожении танков
31 октября, 13:59
По его словам, на указанном участке фронта также подбит танк ВСУ. Кроме того, в лесопосадках обнаружены несколько бойцов штурмовых групп противника, по ним ударили из артиллерии и с воздуха беспилотниками.
Ситуация в районе сел Работино и Вербовое в последние месяцы остается одной из самых горячих не только на Запорожском направлении, но и в целом в зоне российской военной операции на Украине. ВСУ ожесточенно сражаются за этот участок, чтобы открыть себе дорогу на Токмак, украинская армия бросила там в бой стратегические резервы, но успеха достичь так и не смогла.
По данным Минобороны, вчера ВС России отразили атаку ВСУ в районе Работино. В результате 118-я механизированная бригада украинской армии потеряла более 140 человек убитыми и ранеными, пять бронированных боевых машин, шесть пикапов и две гаубицы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныТокмак
 
 
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