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МИД: Россия работает со всеми сторонами, чтобы граждане могли покинуть Газу - РИА Новости, 01.11.2023
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17:05 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/rossiyane-1906750406.html
МИД: Россия работает со всеми сторонами, чтобы граждане могли покинуть Газу
МИД: Россия работает со всеми сторонами, чтобы граждане могли покинуть Газу - РИА Новости, 01.11.2023
МИД: Россия работает со всеми сторонами, чтобы граждане могли покинуть Газу
РФ работает с властями Израиля, Египта и представителями Палестины для того, чтобы граждане РФ могли покинуть территорию сектора Газа через КПП "Рафах", заявил... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T17:05
2023-11-01T17:05
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
михаил богданов
израиль
египет
в мире
россия
сектор газа
хамас
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. РФ работает с властями Израиля, Египта и представителями Палестины для того, чтобы граждане РФ могли покинуть территорию сектора Газа через КПП "Рафах", заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов. "Мы с самого начала этого кризиса работаем со всеми вовлеченными сторонами, и с израильтянами, и с палестинцами, и с египтянами, с тем, чтобы через КПП "Рафах" вывести наших граждан. Так что, если есть там подвижки какие-то, я буду этому очень рад. Но надо уточнять", - сказал Богданов.
израиль
египет
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, михаил богданов, израиль, египет, в мире, россия, сектор газа, хамас
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Михаил Богданов, Израиль, Египет, В мире, Россия, Сектор Газа, ХАМАС
МИД: Россия работает со всеми сторонами, чтобы граждане могли покинуть Газу

МИД: Россия работает со всеми сторонами, чтобы граждане прошли через КПП "Рафах"

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. РФ работает с властями Израиля, Египта и представителями Палестины для того, чтобы граждане РФ могли покинуть территорию сектора Газа через КПП "Рафах", заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Мы с самого начала этого кризиса работаем со всеми вовлеченными сторонами, и с израильтянами, и с палестинцами, и с египтянами, с тем, чтобы через КПП "Рафах" вывести наших граждан. Так что, если есть там подвижки какие-то, я буду этому очень рад. Но надо уточнять", - сказал Богданов.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуМихаил БогдановИзраильЕгипетВ миреРоссияСектор ГазаХАМАС
 
 
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