https://ria.ru/20231101/rossiyane-1906750406.html

МИД: Россия работает со всеми сторонами, чтобы граждане могли покинуть Газу

МИД: Россия работает со всеми сторонами, чтобы граждане могли покинуть Газу - РИА Новости, 01.11.2023

МИД: Россия работает со всеми сторонами, чтобы граждане могли покинуть Газу

РФ работает с властями Израиля, Египта и представителями Палестины для того, чтобы граждане РФ могли покинуть территорию сектора Газа через КПП "Рафах", заявил... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T17:05

2023-11-01T17:05

2023-11-01T17:05

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

михаил богданов

израиль

египет

в мире

россия

сектор газа

хамас

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. РФ работает с властями Израиля, Египта и представителями Палестины для того, чтобы граждане РФ могли покинуть территорию сектора Газа через КПП "Рафах", заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов. "Мы с самого начала этого кризиса работаем со всеми вовлеченными сторонами, и с израильтянами, и с палестинцами, и с египтянами, с тем, чтобы через КПП "Рафах" вывести наших граждан. Так что, если есть там подвижки какие-то, я буду этому очень рад. Но надо уточнять", - сказал Богданов.

израиль

египет

россия

сектор газа

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, михаил богданов, израиль, египет, в мире, россия, сектор газа, хамас