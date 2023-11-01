https://ria.ru/20231101/rossiyane-1906697578.html

Многие соотечественники хотят вернуться в Россию, заявило Россотрудничество

Многие соотечественники хотят вернуться в Россию, заявило Россотрудничество - РИА Новости, 01.11.2023

Многие соотечественники хотят вернуться в Россию, заявило Россотрудничество

Все больше соотечественников хотят вернуться в Россию, заявил в среду глава Россотрудничества Евгений Примаков. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T14:35

2023-11-01T14:35

2023-11-01T14:35

россия

евгений примаков (россотрудничество)

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

общество

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Все больше соотечественников хотят вернуться в Россию, заявил в среду глава Россотрудничества Евгений Примаков. "Все больше соотечественников хотят вернуться в Россию! Понимаю, что для каждой страны и сообщества есть своя специфика и особенности. Не все соотечественники желают переселиться - это тоже нормально, но, тем не менее интерес России состоит в том, чтобы таких репатриантов было больше", - сказал Примаков в ходе форума "Укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей". Он добавил, что "старый либеральный лозунг "Пора валить" должен навсегда уйти в безвозвратное прошлое". "Мы считаем, что сейчас нужно говорить "Пора домой", - отметил Примаков. "Россия нуждается в соотечественниках!" - заключил он.

https://ria.ru/20231025/rossiya-1905103659.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, евгений примаков (россотрудничество), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), общество