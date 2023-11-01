https://ria.ru/20231101/rossiya-1906574478.html

"Путин предупреждал". Евразии пригрозили началом новой войны

"Путин предупреждал". Евразии пригрозили началом новой войны - РИА Новости, 01.11.2023

"Путин предупреждал". Евразии пригрозили началом новой войны

Россия неоднократно предупреждала Запад о возможном начале войны в евразийском регионе, вызванной наплывом мигрантом из-за кризиса на Ближнем Востоке, написал... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T02:53

2023-11-01T02:53

2023-11-01T04:17

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россия неоднократно предупреждала Запад о возможном начале войны в евразийском регионе, вызванной наплывом мигрантом из-за кризиса на Ближнем Востоке, написал обозреватель dikGAZETE Эрхан Алтыпармак."Москва постоянно предупреждает, что в евразийском регионе могут начаться конфликты. Однако никакие предупреждения страны, которую во всем мире пытаются представить "монстром" на фоне специальной военной операции на Украине, не были приняты во внимание", — заявил Алтыпармак.Он пояснил, что прогнозы России о конфликте в Израиле недалеки от реальности. Если США продолжат разжигать войну в этом регионе, то прекращение огня на Ближнем Востоке станет утопией, заключил автор.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, россия, израиль, ближний восток, владимир путин, оон, хамас