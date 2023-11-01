https://ria.ru/20231101/roboty-1906581192.html

В Японии поставили роботов-волков для борьбы с дикими животными

В Японии поставили роботов-волков для борьбы с дикими животными - РИА Новости, 01.11.2023

В Японии поставили роботов-волков для борьбы с дикими животными

Около 200 механизированных роботов-волков с красными светодиодными глазами и встроенными динамиками с устрашающими звуками установлено по всей Японии для борьбы РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T05:17

2023-11-01T05:17

2023-11-01T05:18

в мире

япония

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Около 200 механизированных роботов-волков с красными светодиодными глазами и встроенными динамиками с устрашающими звуками установлено по всей Японии для борьбы с участившимися случаями вторжения диких животных на частную собственность, в особенности медведей, рассказал телеканалу ABC News разработчик из компании Ohta Seiki Ота Юджи. "На сегодняшний день никто не поставил под сомнение его эффективность, и мы не столкнулись с какой-либо отдачей из-за неудовлетворенности... По всей стране размещено около 180 "волков-монстров", - рассказал разработчик телеканалу. По словам Оты, представители дикой природы Японии инстинктивно боятся волков, поэтому среди звуков, имеющихся в репертуаре робота-волка - выстрелы, вой и лай собак. Телеканал отмечает, что дизайн робота вызвал легкую критику и смех у японской публики, но он выглядит достаточно убедительно, чтобы отпугивать животных, при этом "сохраняет элемент театральной искусственности, гарантируя, что люди не будут обмануты". В понедельник телеканал NHK сообщил, что рекордное число нападений медведей на людей отмечено в Японии – с апреля зафиксировано 173 нападения медведей на человека, в том числе и в жилых районах, в 18 префектурах страны. По данным телеканала, в префектуре Иватэ охотники и санитарные службы не могли справиться с медведем, забравшимся на склад. Ранее в другом регионе Японии медведь забрался в здание больницы, откуда его также приехали вывозить экстренные службы. Кроме того, ряд зарегистрированных нападений на японцев произошел в непосредственной близости к их домам.

https://realty.ria.ru/20230724/robot-1885884564.html

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в мире, япония