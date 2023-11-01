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Байден продлил режим ЧП из-за угрозы оружия массового поражения
Байден продлил режим ЧП из-за угрозы оружия массового поражения - РИА Новости, 01.11.2023
Байден продлил режим ЧП из-за угрозы оружия массового поражения
Президент США Джо Байден продлил действие чрезвычайного положения в стране, введенное в ноябре 1994 года в связи с угрозой распространения оружия массового... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T22:56
2023-11-01T22:56
2023-11-01T22:56
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил действие чрезвычайного положения в стране, введенное в ноябре 1994 года в связи с угрозой распространения оружия массового поражения, следует из опубликованного заявления главы государства. "Я направил в федеральный реестр для публикации уведомление о том, что национальное чрезвычайное положение в связи с распространением оружия массового поражения, объявленное исполнительным указом 14 ноября 1994 года номер 12938, продолжит действие после 14 ноября 2023 года", - говорится в сообщении Байдена, распространенном Белым домом. Исполнительный указ 12938 в ноябре 1994 года подписал бывший президент США Билл Клинтон на фоне угрозы распространения ядерного, биологического и химического оружия и средств его доставки.
https://ria.ru/20231101/bayden-1906775611.html
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в мире, сша, джо байден, билл клинтон
В мире, США, Джо Байден, Билл Клинтон
Байден продлил режим ЧП из-за угрозы оружия массового поражения
Байден продлил чрезвычайное положение из-за угрозы оружия массового поражения