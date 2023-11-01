https://ria.ru/20231101/rezhim-1906819244.html

Байден продлил режим ЧП из-за угрозы оружия массового поражения

Байден продлил режим ЧП из-за угрозы оружия массового поражения - РИА Новости, 01.11.2023

Байден продлил режим ЧП из-за угрозы оружия массового поражения

Президент США Джо Байден продлил действие чрезвычайного положения в стране, введенное в ноябре 1994 года в связи с угрозой распространения оружия массового... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T22:56

2023-11-01T22:56

2023-11-01T22:56

в мире

сша

джо байден

билл клинтон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1881000936_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d7db5f4088413b5334160f0e2720df3c.jpg

ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил действие чрезвычайного положения в стране, введенное в ноябре 1994 года в связи с угрозой распространения оружия массового поражения, следует из опубликованного заявления главы государства. "Я направил в федеральный реестр для публикации уведомление о том, что национальное чрезвычайное положение в связи с распространением оружия массового поражения, объявленное исполнительным указом 14 ноября 1994 года номер 12938, продолжит действие после 14 ноября 2023 года", - говорится в сообщении Байдена, распространенном Белым домом. Исполнительный указ 12938 в ноябре 1994 года подписал бывший президент США Билл Клинтон на фоне угрозы распространения ядерного, биологического и химического оружия и средств его доставки.

https://ria.ru/20231101/bayden-1906775611.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, билл клинтон