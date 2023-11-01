https://ria.ru/20231101/rezervy-1906819470.html
Залужный пожаловался на ограниченные возможности по подготовке резервов ВСУ
Залужный пожаловался на ограниченные возможности по подготовке резервов ВСУ - РИА Новости, 01.11.2023
Залужный пожаловался на ограниченные возможности по подготовке резервов ВСУ
Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что возможности по подготовке резервов на территории Украины ограничены, в законодательстве есть РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T23:00
2023-11-01T23:00
2023-11-01T23:00
в мире
валерий залужный
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873874761_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_0dd8dc11336cb2ceb8f60ba62b800141.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что возможности по подготовке резервов на территории Украины ограничены, в законодательстве есть пробелы, которые позволяют гражданам уклонятся от обязанностей. "Однако наши возможности по подготовке резервов на нашей собственной территории также ограничены. И в нашем законодательстве есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от своих обязанностей", - говорится в статье Залужного для журнала Economist. Ранее Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило о разоблачении преступной организации среди работников военкоматов Киева и ряда областей Украины, создавших беспрецедентную схему уклонения военнообязанных от мобилизации, благодаря которой за границу выехали не меньше ста человек. На Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялось множество видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе, мужчин скручивают и насильно увозят в военкоматы. Вручать повестку не обязательно должен представитель военкомата, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.
https://ria.ru/20231101/glavkom-1906818235.html
https://ria.ru/20231101/sredstva-1906596069.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873874761_222:0:2890:2001_1920x0_80_0_0_ee0a9f2e40df6852043349ac8f6153b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, валерий залужный
Залужный пожаловался на ограниченные возможности по подготовке резервов ВСУ
Главком ВСУ пожаловался на ограниченные возможности по подготовке резервов
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости.
Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил
, что возможности по подготовке резервов на территории Украины ограничены, в законодательстве есть пробелы, которые позволяют гражданам уклонятся от обязанностей.
«
"Однако наши возможности по подготовке резервов на нашей собственной территории также ограничены. И в нашем законодательстве есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от своих обязанностей", - говорится в статье Залужного для журнала Economist.
Залужный похвалил ВВС России, а также силы радиоэлектронной борьбы
Ранее Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило о разоблачении преступной организации среди работников военкоматов Киева и ряда областей Украины, создавших беспрецедентную схему уклонения военнообязанных от мобилизации, благодаря которой за границу выехали не меньше ста человек.
На Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
Повестку могут вручить в разных местах. Появлялось множество видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе, мужчин скручивают и насильно увозят в военкоматы. Вручать повестку не обязательно должен представитель военкомата, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.
"В любой момент". На Западе раскрыли, что Россия сделает с ВСУ