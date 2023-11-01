https://ria.ru/20231101/rezervy-1906819470.html

Залужный пожаловался на ограниченные возможности по подготовке резервов ВСУ

Залужный пожаловался на ограниченные возможности по подготовке резервов ВСУ - РИА Новости, 01.11.2023

Залужный пожаловался на ограниченные возможности по подготовке резервов ВСУ

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что возможности по подготовке резервов на территории Украины ограничены, в законодательстве есть РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T23:00

2023-11-01T23:00

2023-11-01T23:00

в мире

валерий залужный

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что возможности по подготовке резервов на территории Украины ограничены, в законодательстве есть пробелы, которые позволяют гражданам уклонятся от обязанностей. "Однако наши возможности по подготовке резервов на нашей собственной территории также ограничены. И в нашем законодательстве есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от своих обязанностей", - говорится в статье Залужного для журнала Economist. Ранее Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило о разоблачении преступной организации среди работников военкоматов Киева и ряда областей Украины, создавших беспрецедентную схему уклонения военнообязанных от мобилизации, благодаря которой за границу выехали не меньше ста человек. На Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялось множество видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе, мужчин скручивают и насильно увозят в военкоматы. Вручать повестку не обязательно должен представитель военкомата, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.

https://ria.ru/20231101/glavkom-1906818235.html

https://ria.ru/20231101/sredstva-1906596069.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, валерий залужный