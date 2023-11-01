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"Последние резервы": в Польше узнали об отчаянном шаге Залужного - РИА Новости, 01.11.2023
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05:25 01.11.2023 (обновлено: 10:31 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/rezervy-1906581470.html
"Последние резервы": в Польше узнали об отчаянном шаге Залужного
"Последние резервы": в Польше узнали об отчаянном шаге Залужного - РИА Новости, 01.11.2023
"Последние резервы": в Польше узнали об отчаянном шаге Залужного
Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному пришлось бросить в бой последние резервы из-за успехов российской армии на фронте, пишет обозреватель Myśl Polska... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T05:25
2023-11-01T10:31
в мире
польша
россия
артемовский
валерий залужный
вооруженные силы украины
владимир путин
нато
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному пришлось бросить в бой последние резервы из-за успехов российской армии на фронте, пишет обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский.&quot;В конце сентября 2023 года российские войска перешли к &quot;активной обороне&quot; практически на всем протяжении фронта. На многих участках для украинской стороны стали возникать кризисные ситуации. Главнокомандующий украинской армией генерал Валерий Залужный был вынужден перебрасывать силы между секторами и мобилизовать последние резервы&quot;, — заявил Подгурский.Он добавил, что инициатива перешла в руки России и что "отрицать это мог только дилетант".ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
https://ria.ru/20231101/kontrnastuplenie-1906572965.html
польша
россия
артемовский
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в мире, польша, россия, артемовский, валерий залужный, вооруженные силы украины, владимир путин, нато
В мире, Польша, Россия, Артемовский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, НАТО
"Последние резервы": в Польше узнали об отчаянном шаге Залужного

Myśl Polska: Залужный применил последние резервы из-за успехов ВС РФ

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному пришлось бросить в бой последние резервы из-за успехов российской армии на фронте, пишет обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский.
«

"В конце сентября 2023 года российские войска перешли к "активной обороне" практически на всем протяжении фронта. На многих участках для украинской стороны стали возникать кризисные ситуации. Главнокомандующий украинской армией генерал Валерий Залужный был вынужден перебрасывать силы между секторами и мобилизовать последние резервы", — заявил Подгурский.

Он добавил, что инициатива перешла в руки России и что "отрицать это мог только дилетант".
ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
Украинские солдаты на позициях под Угледаром - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
ВСУ назвали свою причину остановки контрнаступления
Вчера, 02:15
 
В миреПольшаРоссияАртемовскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинНАТО
 
 
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