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Задержанный на десять часов рейс из Варадеро вылетел в Москву
Задержанный на десять часов рейс из Варадеро вылетел в Москву - РИА Новости, 01.11.2023
Задержанный на десять часов рейс из Варадеро вылетел в Москву
Задержанный по техническим причинам рейс авиакомпании "Россия" Варадеро - Москва, который переносили на 10 часов, вылетел в 13.00 мск, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T13:13
2023-11-01T13:13
2023-11-01T13:13
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Задержанный по техническим причинам рейс авиакомпании "Россия" Варадеро - Москва, который переносили на 10 часов, вылетел в 13.00 мск, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. Прямой рейс авиакомпании "Россия" SU 6928, следующий из аэропорта города Варадеро (Куба) в Москву, должен был вылететь в 19.10 31 октября (02.10, 1 ноября мск). Официальный сайт авиаперевозчика сначала сообщил о переносе вылета на 04.40 мск, затем на 05.40 мск, и позже - на 10.00 на 1 ноября. Перелет должен был осуществлять лайнер Boeing 777 авиакомпании "Россия" группы компаний "Аэрофлот". "Вылет рейса SU/FV6928 Варадеро - Москва (Шереметьево) был задержан по техническим причинам. После устранения неисправности закончилось рабочее время экипажа. Экипаж размещен в гостинице, для предоставления обязательного отдыха. Общая задержка составит около 10 часов. Пассажирам предоставлялись напитки и питание. На данный момент заканчивается посадка пассажиров. Вылет состоится после 13.00 мск", - говорится в сообщении. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что по состоянию на 01.00 по Гаване (08.00 мск) 1 ноября несколько сотен российских туристов, возвращающихся с отдыха на Кубе в Москву, находились в зале ожидания аэропорта имени Хуана Гуальберто Гомеса в Варадеро. Среди пассажиров много детей. Также этим рейсом летит группа китайских дипломатов и несколько инвалидов-колясочников. Все пассажиры пребывали в транзитной зоне аэропорта.
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варадеро, москва, шереметьево (аэропорт), куба, boeing 777, аэрофлот, новости - туризм
Туризм, Варадеро, Москва, Шереметьево (аэропорт), Куба, Boeing 777, Аэрофлот, Новости - Туризм
Задержанный на десять часов рейс из Варадеро вылетел в Москву
Задержанный рейс авиакомпании "Россия" Варадеро — Москва вылетел в 13.00 мск
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Задержанный по техническим причинам рейс авиакомпании "Россия" Варадеро - Москва, который переносили на 10 часов, вылетел в 13.00 мск, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Прямой рейс авиакомпании "Россия" SU 6928, следующий из аэропорта города Варадеро (Куба) в Москву, должен был вылететь в 19.10 31 октября (02.10, 1 ноября мск). Официальный сайт авиаперевозчика сначала сообщил о переносе вылета на 04.40 мск, затем на 05.40 мск, и позже - на 10.00 на 1 ноября. Перелет должен был осуществлять лайнер Boeing 777 авиакомпании "Россия" группы компаний "Аэрофлот".
"Вылет рейса SU/FV6928 Варадеро - Москва (Шереметьево) был задержан по техническим причинам. После устранения неисправности закончилось рабочее время экипажа. Экипаж размещен в гостинице, для предоставления обязательного отдыха. Общая задержка составит около 10 часов. Пассажирам предоставлялись напитки и питание. На данный момент заканчивается посадка пассажиров. Вылет состоится после 13.00 мск", - говорится в сообщении.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что по состоянию на 01.00 по Гаване (08.00 мск) 1 ноября несколько сотен российских туристов, возвращающихся с отдыха на Кубе в Москву, находились в зале ожидания аэропорта имени Хуана Гуальберто Гомеса в Варадеро. Среди пассажиров много детей. Также этим рейсом летит группа китайских дипломатов и несколько инвалидов-колясочников.
Все пассажиры пребывали в транзитной зоне аэропорта.
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