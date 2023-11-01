https://ria.ru/20231101/rets-1906730111.html

Полсотни производителей поедут в Китай на выставку Food & Hotel China

Полсотни производителей поедут в Китай на выставку Food & Hotel China - РИА Новости, 01.11.2023

Полсотни производителей поедут в Китай на выставку Food & Hotel China

Шанхайская Международная выставка продуктов питания "Food & Hotel China (FHC) 2023" пройдет с 8 по 10 ноября в Шанхае, на ней свою продукцию под брендом Made in РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T16:08

2023-11-01T16:08

2023-11-01T16:08

экономика

китай

россия

шанхай

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Шанхайская Международная выставка продуктов питания "Food & Hotel China (FHC) 2023" пройдет с 8 по 10 ноября в Шанхае, на ней свою продукцию под брендом Made in Russia представят 50 компаний из России, сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ)."Среди участников коллективного стенда - производители продуктов питания (зерновых, бобовых, молочных и кондитерских продуктов), снеков, а также алкогольных и безалкогольных напитков", - говорится в сообщении.В рамках выставки пройдут деловые переговоры и многосторонние встречи российских компаний с потенциальными партнерами из Китая и других стран. Российскую экспозицию также посетят представители деловых кругов и профильных ассоциаций КНР.Компании примут участие в выставке при поддержке Российского экспортного центра. Узнать подробнее об условиях участия в зарубежных выставках в рамках национальной экспозиции Made in Russia, а также подобрать мероприятие можно на цифровой платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20231030/rets-1906211454.html

китай

россия

шанхай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, китай, россия, шанхай, российский экспортный центр (рэц)