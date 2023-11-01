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Полсотни производителей поедут в Китай на выставку Food & Hotel China
Полсотни производителей поедут в Китай на выставку Food & Hotel China - РИА Новости, 01.11.2023
Полсотни производителей поедут в Китай на выставку Food & Hotel China
Шанхайская Международная выставка продуктов питания "Food & Hotel China (FHC) 2023" пройдет с 8 по 10 ноября в Шанхае, на ней свою продукцию под брендом Made in РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T16:08
2023-11-01T16:08
2023-11-01T16:08
экономика
китай
россия
шанхай
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Шанхайская Международная выставка продуктов питания "Food & Hotel China (FHC) 2023" пройдет с 8 по 10 ноября в Шанхае, на ней свою продукцию под брендом Made in Russia представят 50 компаний из России, сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ)."Среди участников коллективного стенда - производители продуктов питания (зерновых, бобовых, молочных и кондитерских продуктов), снеков, а также алкогольных и безалкогольных напитков", - говорится в сообщении.В рамках выставки пройдут деловые переговоры и многосторонние встречи российских компаний с потенциальными партнерами из Китая и других стран. Российскую экспозицию также посетят представители деловых кругов и профильных ассоциаций КНР.Компании примут участие в выставке при поддержке Российского экспортного центра. Узнать подробнее об условиях участия в зарубежных выставках в рамках национальной экспозиции Made in Russia, а также подобрать мероприятие можно на цифровой платформе "Мой экспорт".
https://ria.ru/20231030/rets-1906211454.html
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, россия, шанхай, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Китай, Россия, Шанхай, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости
. Шанхайская Международная выставка продуктов питания "Food & Hotel China (FHC) 2023" пройдет с 8 по 10 ноября в Шанхае, на ней свою продукцию под брендом Made in Russia представят 50 компаний из России, сообщает Российский экспортный центр
(ВЭБ.РФ).
"Среди участников коллективного стенда - производители продуктов питания (зерновых, бобовых, молочных и кондитерских продуктов), снеков, а также алкогольных и безалкогольных напитков", - говорится в сообщении.
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В рамках выставки пройдут деловые переговоры и многосторонние встречи российских компаний с потенциальными партнерами из Китая и других стран. Российскую экспозицию также посетят представители деловых кругов и профильных ассоциаций КНР.
Компании примут участие в выставке при поддержке Российского экспортного центра. Узнать подробнее об условиях участия в зарубежных выставках в рамках национальной экспозиции Made in Russia, а также подобрать мероприятие можно на цифровой платформе "Мой экспорт".