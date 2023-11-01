https://ria.ru/20231101/rets-1906624324.html
РЭЦ обновил информацию об экспортных пошлинах в "Базе знаний экспортера"
РЭЦ обновил информацию об экспортных пошлинах в "Базе знаний экспортера" - РИА Новости, 01.11.2023
РЭЦ обновил информацию об экспортных пошлинах в "Базе знаний экспортера"
Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) обновил информацию о ставках вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из России за пределы таможенной территории... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T11:11
2023-11-01T11:11
2023-11-01T11:11
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) обновил информацию о ставках вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из России за пределы таможенной территории ЕАЭС, сообщает центр."Найти свежие данные можно в "Базе знаний экспортера" в разделе "Ограничения" (блок "В тренде")", - говорится в сообщении.В РЭЦ напомнили, что в соответствии с постановлением правительства России от 21 сентября 2023 года № 1538 на ряд товаров ставка вывозной таможенной пошлины устанавливается в размере 7% от таможенной стоимости в связи с текущим курсом доллара США. Кроме того, устанавливается порядок расчета пошлины на ряд минеральных удобрений. Указанные ставки будут действовать с 1 по 30 ноября 2023 года включительно.Также в центре уточнили, что "База знаний экспортера" продолжает обновляться и предлагает более 100 мультимедийных материалов от ведущих экспертов в области внешнеэкономической деятельность - видео, презентации, инфографика и вебинары. Также в базе можно получить актуальную информацию о таможенных правилах, обязательных требованиях к продукции, логистике и других важных аспектах внешней торговли и ответы на основные вопросы в области ВЭД для бизнеса и всех, кто интересуется экспортной повесткой.Доступ к "Базе знаний экспортера" бесплатный и есть у каждого, кто зарегистрирован на сайте Российского экспортного центра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) обновил информацию о ставках вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из России за пределы таможенной территории ЕАЭС, сообщает центр.
"Найти свежие данные можно в "Базе знаний экспортера" в разделе "Ограничения" (блок "В тренде")", - говорится в сообщении.
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напомнили, что в соответствии с постановлением правительства России от 21 сентября 2023 года № 1538 на ряд товаров ставка вывозной таможенной пошлины устанавливается в размере 7% от таможенной стоимости в связи с текущим курсом доллара США. Кроме того, устанавливается порядок расчета пошлины на ряд минеральных удобрений. Указанные ставки будут действовать с 1 по 30 ноября 2023 года включительно.
Также в центре уточнили, что "База знаний экспортера" продолжает обновляться и предлагает более 100 мультимедийных материалов от ведущих экспертов в области внешнеэкономической деятельность - видео, презентации, инфографика и вебинары. Также в базе можно получить актуальную информацию о таможенных правилах, обязательных требованиях к продукции, логистике и других важных аспектах внешней торговли и ответы на основные вопросы в области ВЭД для бизнеса и всех, кто интересуется экспортной повесткой.
Доступ к "Базе знаний экспортера" бесплатный и есть у каждого, кто зарегистрирован на сайте Российского экспортного центра.