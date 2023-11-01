https://ria.ru/20231101/rets-1906624324.html

РЭЦ обновил информацию об экспортных пошлинах в "Базе знаний экспортера"

РЭЦ обновил информацию об экспортных пошлинах в "Базе знаний экспортера" - РИА Новости, 01.11.2023

РЭЦ обновил информацию об экспортных пошлинах в "Базе знаний экспортера"

Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) обновил информацию о ставках вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из России за пределы таможенной территории... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T11:11

2023-11-01T11:11

2023-11-01T11:11

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) обновил информацию о ставках вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из России за пределы таможенной территории ЕАЭС, сообщает центр."Найти свежие данные можно в "Базе знаний экспортера" в разделе "Ограничения" (блок "В тренде")", - говорится в сообщении.В РЭЦ напомнили, что в соответствии с постановлением правительства России от 21 сентября 2023 года № 1538 на ряд товаров ставка вывозной таможенной пошлины устанавливается в размере 7% от таможенной стоимости в связи с текущим курсом доллара США. Кроме того, устанавливается порядок расчета пошлины на ряд минеральных удобрений. Указанные ставки будут действовать с 1 по 30 ноября 2023 года включительно.Также в центре уточнили, что "База знаний экспортера" продолжает обновляться и предлагает более 100 мультимедийных материалов от ведущих экспертов в области внешнеэкономической деятельность - видео, презентации, инфографика и вебинары. Также в базе можно получить актуальную информацию о таможенных правилах, обязательных требованиях к продукции, логистике и других важных аспектах внешней торговли и ответы на основные вопросы в области ВЭД для бизнеса и всех, кто интересуется экспортной повесткой.Доступ к "Базе знаний экспортера" бесплатный и есть у каждого, кто зарегистрирован на сайте Российского экспортного центра.

https://ria.ru/20231030/rets-1906211454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)