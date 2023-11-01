https://ria.ru/20231101/restoran-1906725064.html
В Петербурге суд приостановил работу ресторана, где отравились люди
В Петербурге суд приостановил работу ресторана, где отравились люди - РИА Новости, 01.11.2023
В Петербурге суд приостановил работу ресторана, где отравились люди
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга приостановил на 90 суток работу ресторана, где отравились 11 человек, сообщает городское управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T15:57
2023-11-01T15:57
2023-11-01T15:57
происшествия
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга приостановил на 90 суток работу ресторана, где отравились 11 человек, сообщает городское управление Роспотребнадзора. Ранее сообщалось, что в Петербурге по данным на 26 октября было зарегистрировано 11 случаев кишечной инфекции у употреблявших готовую кулинарную продукцию в ресторане Ivori Garden (ООО "Фитнесс-Фуд") на 8-й Светской улице. У восьми заболевших по результатам лабораторных исследований обнаружена сальмонелла. Управление Роспотребнадзора организовало санитарно-эпидемиологическое расследование ситуации, сальмонелла была обнаружена и в пробах продуктов из ресторана. "Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга от 1 ноября 2023 года ООО "Фитнесс-Фуд" признало виновным в совершении административного правонарушения по ст. 6.6 КоАП РФ и назначило административное наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия общественного питания Ivori Garden на срок 90 суток", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230724/restoran-1886047541.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Петербурге суд приостановил работу ресторана, где отравились люди
Суд Петербурга приостановил работу ресторана, где отравились 11 человек