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СК подтвердил возбуждение уголовного дела против редактора SOTA* - РИА Новости, 01.11.2023
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15:46 01.11.2023 (обновлено: 21:38 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/redaktor-1906721442.html
СК подтвердил возбуждение уголовного дела против редактора SOTA*
СК подтвердил возбуждение уголовного дела против редактора SOTA* - РИА Новости, 01.11.2023
СК подтвердил возбуждение уголовного дела против редактора SOTA*
СК подтвердил возбуждение уголовного дела об оправдании терроризма против Анны Лойко, рассматривается вопрос об объявлении ее в розыск, сообщила журналистам... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T15:46
2023-11-01T21:38
происшествия
россия
москва
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
хизб ут-тахрир аль-ислами
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. СК подтвердил возбуждение уголовного дела об оправдании терроризма против Анны Лойко, рассматривается вопрос об объявлении ее в розыск, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что против сотрудницы интернет-издания SOTA* возбудили уголовное дело за оправдание терроризма. По словам собеседника, сотрудница SOTA* Анна Лойко несколько лет назад опубликовала статью с оправданием "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"**. "Возбуждено уголовное дело в отношении Анны Лойко. Она обвиняется в публичном оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). По данным следствия, фигурантка, находясь на территории города Москвы, публично распространила в открытом доступе для неограниченного круга лиц, а именно в Telegram-канале, статью об оправдании идеологии запрещенной в Российской Федерации террористической организации", - сказала она. В настоящее время следствием рассматривается вопрос об объявлении Лойко в розыск.* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России* *Террористическая организация, запрещена в России
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происшествия, россия, москва, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), хизб ут-тахрир аль-ислами
Происшествия, Россия, Москва, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ), Хизб ут-Тахрир аль-Ислами
СК подтвердил возбуждение уголовного дела против редактора SOTA*

СК подтвердил возбуждение дела об оправдании терроризма на редактора SOTA Лойко

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. СК подтвердил возбуждение уголовного дела об оправдании терроризма против Анны Лойко, рассматривается вопрос об объявлении ее в розыск, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что против сотрудницы интернет-издания SOTA* возбудили уголовное дело за оправдание терроризма. По словам собеседника, сотрудница SOTA* Анна Лойко несколько лет назад опубликовала статью с оправданием "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"**.
"Возбуждено уголовное дело в отношении Анны Лойко. Она обвиняется в публичном оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). По данным следствия, фигурантка, находясь на территории города Москвы, публично распространила в открытом доступе для неограниченного круга лиц, а именно в Telegram-канале, статью об оправдании идеологии запрещенной в Российской Федерации террористической организации", - сказала она.
В настоящее время следствием рассматривается вопрос об объявлении Лойко в розыск.
* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России
* *Террористическая организация, запрещена в России
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ПроисшествияРоссияМоскваЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)Хизб ут-Тахрир аль-Ислами
 
 
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