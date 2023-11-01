https://ria.ru/20231101/redaktor-1906721442.html
СК подтвердил возбуждение уголовного дела против редактора SOTA*
СК подтвердил возбуждение уголовного дела против редактора SOTA* - РИА Новости, 01.11.2023
СК подтвердил возбуждение уголовного дела против редактора SOTA*
СК подтвердил возбуждение уголовного дела об оправдании терроризма против Анны Лойко, рассматривается вопрос об объявлении ее в розыск, сообщила журналистам... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T15:46
2023-11-01T15:46
2023-11-01T21:38
происшествия
россия
москва
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
хизб ут-тахрир аль-ислами
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. СК подтвердил возбуждение уголовного дела об оправдании терроризма против Анны Лойко, рассматривается вопрос об объявлении ее в розыск, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что против сотрудницы интернет-издания SOTA* возбудили уголовное дело за оправдание терроризма. По словам собеседника, сотрудница SOTA* Анна Лойко несколько лет назад опубликовала статью с оправданием "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"**. "Возбуждено уголовное дело в отношении Анны Лойко. Она обвиняется в публичном оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). По данным следствия, фигурантка, находясь на территории города Москвы, публично распространила в открытом доступе для неограниченного круга лиц, а именно в Telegram-канале, статью об оправдании идеологии запрещенной в Российской Федерации террористической организации", - сказала она. В настоящее время следствием рассматривается вопрос об объявлении Лойко в розыск.* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России* *Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20231028/rf-1905795279.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), хизб ут-тахрир аль-ислами
Происшествия, Россия, Москва, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ), Хизб ут-Тахрир аль-Ислами
СК подтвердил возбуждение уголовного дела против редактора SOTA*
СК подтвердил возбуждение дела об оправдании терроризма на редактора SOTA Лойко