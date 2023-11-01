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В Иркутской области завели дело после смерти ребенка в больнице - РИА Новости, 01.11.2023
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13:17 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/rebenok-1906662435.html
В Иркутской области завели дело после смерти ребенка в больнице
В Иркутской области завели дело после смерти ребенка в больнице - РИА Новости, 01.11.2023
В Иркутской области завели дело после смерти ребенка в больнице
Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности заведено в Иркутской области после смерти ребенка в медучреждении, сообщает СУСК РФ региона. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T13:17
2023-11-01T13:17
происшествия
иркутская область
киренский район
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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ИРКУТСК, 1 ноя - РИА Новости. Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности заведено в Иркутской области после смерти ребенка в медучреждении, сообщает СУСК РФ региона. "Киренским межрайонным следственным отделом СУСК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ", - говорится в сообщении. По версии следствия, 25 октября в одном из домов в селе Алымовка Киренского района полуторогодовалый ребенок упал с лестницы, ударившись головой об пол. Через три дня мать обратилась в больницу, пожаловавшись, что у ребенка температура и рвота. Мальчик был осмотрен педиатром, который обнаружив покраснение в горле назначил амбулаторное лечение. При этом о падении ребенка и возможной травме мать доктору не сообщила. Дома мальчику стало хуже, и 29 октября он был доставлен в больницу, где врачи диагностировали черепно-мозговую травму. На следующий день ребенок скончался. Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, выясняются условия жизни и воспитания ребенка. Проверку также проводят прокуратура и территориальное отделение Росздравнадзора.
https://ria.ru/20231101/gruzovik-1906635431.html
иркутская область
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происшествия, иркутская область, киренский район, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Происшествия, Иркутская область, Киренский район, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
В Иркутской области завели дело после смерти ребенка в больнице

В Иркутской области завели дело после смерти 1,5-годовалого ребенка в больнице

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ИРКУТСК, 1 ноя - РИА Новости. Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности заведено в Иркутской области после смерти ребенка в медучреждении, сообщает СУСК РФ региона.
"Киренским межрайонным следственным отделом СУСК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 25 октября в одном из домов в селе Алымовка Киренского района полуторогодовалый ребенок упал с лестницы, ударившись головой об пол. Через три дня мать обратилась в больницу, пожаловавшись, что у ребенка температура и рвота. Мальчик был осмотрен педиатром, который обнаружив покраснение в горле назначил амбулаторное лечение. При этом о падении ребенка и возможной травме мать доктору не сообщила.
Дома мальчику стало хуже, и 29 октября он был доставлен в больницу, где врачи диагностировали черепно-мозговую травму. На следующий день ребенок скончался.
Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, выясняются условия жизни и воспитания ребенка.
Проверку также проводят прокуратура и территориальное отделение Росздравнадзора.
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ПроисшествияИркутская областьКиренский районФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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