https://ria.ru/20231101/rebenok-1906662435.html

В Иркутской области завели дело после смерти ребенка в больнице

В Иркутской области завели дело после смерти ребенка в больнице - РИА Новости, 01.11.2023

В Иркутской области завели дело после смерти ребенка в больнице

Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности заведено в Иркутской области после смерти ребенка в медучреждении, сообщает СУСК РФ региона. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T13:17

2023-11-01T13:17

2023-11-01T13:17

происшествия

иркутская область

киренский район

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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ИРКУТСК, 1 ноя - РИА Новости. Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности заведено в Иркутской области после смерти ребенка в медучреждении, сообщает СУСК РФ региона. "Киренским межрайонным следственным отделом СУСК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ", - говорится в сообщении. По версии следствия, 25 октября в одном из домов в селе Алымовка Киренского района полуторогодовалый ребенок упал с лестницы, ударившись головой об пол. Через три дня мать обратилась в больницу, пожаловавшись, что у ребенка температура и рвота. Мальчик был осмотрен педиатром, который обнаружив покраснение в горле назначил амбулаторное лечение. При этом о падении ребенка и возможной травме мать доктору не сообщила. Дома мальчику стало хуже, и 29 октября он был доставлен в больницу, где врачи диагностировали черепно-мозговую травму. На следующий день ребенок скончался. Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, выясняются условия жизни и воспитания ребенка. Проверку также проводят прокуратура и территориальное отделение Росздравнадзора.

https://ria.ru/20231101/gruzovik-1906635431.html

иркутская область

киренский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, иркутская область, киренский район, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)