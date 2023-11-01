https://ria.ru/20231101/rasstrely-1906709765.html
В ДНР трое украинских военных получили от 30 лет за расстрелы людей
В ДНР трое украинских военных получили от 30 лет за расстрелы людей - РИА Новости, 01.11.2023
В ДНР трое украинских военных получили от 30 лет за расстрелы людей
Трое украинских военнослужащих получили от 30 лет до пожизненного за расстрел восьми человек, близко подошедших к их боевой позиции в Мариуполе, сообщается в... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T15:09
2023-11-01T15:09
2023-11-01T15:09
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_0:226:3004:1916_1920x0_80_0_0_dfd26eb03ef40a92c8a882ddaadd154d.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Трое украинских военнослужащих получили от 30 лет до пожизненного за расстрел восьми человек, близко подошедших к их боевой позиции в Мариуполе, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора начальнику службы радиационной, химической и биологической защиты 37 отдельный мотопехотный батальон "Запорожье" 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Олегу Колмычевскому, гранатомётчику данного подразделения Дмитрию Добровольскому и наводчику станкового противотанкового взвода роты огневой поддержки Александру Ромашину... Приговором суда назначено наказание: Колмычевскому - в виде пожизненного лишения свободы, Добровольскому и Ромашину - в виде 30 лет лишения свободы каждому", - говорится в сообщении. Установлено, что с 24 февраля по 12 апреля 2022 года личный состав 37 отдельного мотопехотного батальона "Запорожье" 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ и состоящие в нем на службе Колмычевский, Добровольский и Ромашин располагались на боевых позициях в Мариуполе. В этот период Добровольский и Ромашин по приказу Колмычевского задерживали и расстреливали мирных граждан, замеченных недалеко от их боевой позиции. Всего ими были убиты семь мирных мужчин и одна женщина. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории, убийстве двух и более лиц, совершенном орггруппой, по мотивам политической, идеологической ненависти.
https://ria.ru/20231028/spetsoperatsiya-1905767903.html
https://ria.ru/20231027/dnr-1905666700.html
мариуполь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_df8f80c41e7b33f55ecf5eaa27a7b748.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мариуполь, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В ДНР трое украинских военных получили от 30 лет за расстрелы людей
Трое украинских военных получили от 30 лет до пожизненного за расстрел 8 человек