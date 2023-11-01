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В ДНР трое украинских военных получили от 30 лет за расстрелы людей - РИА Новости, 01.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:09 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/rasstrely-1906709765.html
В ДНР трое украинских военных получили от 30 лет за расстрелы людей
В ДНР трое украинских военных получили от 30 лет за расстрелы людей - РИА Новости, 01.11.2023
В ДНР трое украинских военных получили от 30 лет за расстрелы людей
Трое украинских военнослужащих получили от 30 лет до пожизненного за расстрел восьми человек, близко подошедших к их боевой позиции в Мариуполе, сообщается в... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T15:09
2023-11-01T15:09
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Трое украинских военнослужащих получили от 30 лет до пожизненного за расстрел восьми человек, близко подошедших к их боевой позиции в Мариуполе, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора начальнику службы радиационной, химической и биологической защиты 37 отдельный мотопехотный батальон "Запорожье" 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Олегу Колмычевскому, гранатомётчику данного подразделения Дмитрию Добровольскому и наводчику станкового противотанкового взвода роты огневой поддержки Александру Ромашину... Приговором суда назначено наказание: Колмычевскому - в виде пожизненного лишения свободы, Добровольскому и Ромашину - в виде 30 лет лишения свободы каждому", - говорится в сообщении. Установлено, что с 24 февраля по 12 апреля 2022 года личный состав 37 отдельного мотопехотного батальона "Запорожье" 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ и состоящие в нем на службе Колмычевский, Добровольский и Ромашин располагались на боевых позициях в Мариуполе. В этот период Добровольский и Ромашин по приказу Колмычевского задерживали и расстреливали мирных граждан, замеченных недалеко от их боевой позиции. Всего ими были убиты семь мирных мужчин и одна женщина. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории, убийстве двух и более лиц, совершенном орггруппой, по мотивам политической, идеологической ненависти.
https://ria.ru/20231028/spetsoperatsiya-1905767903.html
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в мире, мариуполь, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мариуполь, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В ДНР трое украинских военных получили от 30 лет за расстрелы людей

Трое украинских военных получили от 30 лет до пожизненного за расстрел 8 человек

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Трое украинских военнослужащих получили от 30 лет до пожизненного за расстрел восьми человек, близко подошедших к их боевой позиции в Мариуполе, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
«
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора начальнику службы радиационной, химической и биологической защиты 37 отдельный мотопехотный батальон "Запорожье" 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Олегу Колмычевскому, гранатомётчику данного подразделения Дмитрию Добровольскому и наводчику станкового противотанкового взвода роты огневой поддержки Александру Ромашину... Приговором суда назначено наказание: Колмычевскому - в виде пожизненного лишения свободы, Добровольскому и Ромашину - в виде 30 лет лишения свободы каждому", - говорится в сообщении.
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Установлено, что с 24 февраля по 12 апреля 2022 года личный состав 37 отдельного мотопехотного батальона "Запорожье" 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ и состоящие в нем на службе Колмычевский, Добровольский и Ромашин располагались на боевых позициях в Мариуполе. В этот период Добровольский и Ромашин по приказу Колмычевского задерживали и расстреливали мирных граждан, замеченных недалеко от их боевой позиции. Всего ими были убиты семь мирных мужчин и одна женщина.
В зависимости от роли каждого они признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории, убийстве двух и более лиц, совершенном орггруппой, по мотивам политической, идеологической ненависти.
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