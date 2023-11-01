https://ria.ru/20231101/rafakh-1906743501.html

В ХАМАС заявили о необходимости бесперебойной работы КПП "Рафах"

В ХАМАС заявили о необходимости бесперебойной работы КПП "Рафах" - РИА Новости, 01.11.2023

В ХАМАС заявили о необходимости бесперебойной работы КПП "Рафах"

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил о необходимости бесперебойной работы КПП "Рафах" в обоих направлениях. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T16:45

2023-11-01T16:45

2023-11-01T16:45

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ТУНИС, 1 ноя - РИА Новости. Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил о необходимости бесперебойной работы КПП "Рафах" в обоих направлениях. "Сегодня, когда контрольно-пропускной пункт Рафах частично вновь открыт, мы подчеркиваем необходимость продолжения бесперебойной работы контрольно-пропускного пункта в обоих направлениях, поскольку это исключительно египетско-палестинский переход", - сказал он в своем видеообращении. Ранее источник сообщал РИА Новости, что первые машины скорой помощи с ранеными палестинцами из Газы въехали на территорию Египта через "Рафах". Египет примет в среду 81 раненого из сектора Газа. По сообщениям СМИ, Газу через "Рафах" в среду покинут около 500 иностранцев. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысяч человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, египет, владимир путин, исмаил хания, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году