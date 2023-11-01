https://ria.ru/20231101/rabota-1906590880.html
Россиянам напомнили о последней в году короткой рабочей неделе
Россиянам напомнили о последней в году короткой рабочей неделе - РИА Новости, 01.11.2023
Россиянам напомнили о последней в году короткой рабочей неделе
Последняя короткая рабочая неделя в году начнется в России во вторник, 7 ноября, она будет четырехдневной из-за Дня народного единства, который отмечается 4... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T08:20
2023-11-01T08:20
2023-11-01T08:21
общество
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татьяна нечаева
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Последняя короткая рабочая неделя в году начнется в России во вторник, 7 ноября, она будет четырехдневной из-за Дня народного единства, который отмечается 4 ноября и в этот раз выпадает на выходной и переносится на понедельник. "В 2023 году День народного единства – 4 ноября – выпадает на нерабочий день, субботу. По закону, в таком случае выходной переносится на следующий рабочий день после праздничного – понедельник", – рассказала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева. Она напомнила, что работа в выходные или нерабочие праздничные дни должна оплачиваться в двойном размере либо в одинарном при предоставлении дополнительного выходного дня. Работодатель должен запросить согласие сотрудника на работу в праздничный день - исключением может быть, например, предотвращение катастроф. "Работник самостоятельно решает что для него выгоднее: дополнительный день или двойная оплата. Это правило действует для сотрудников, которые работают по производственному календарю с выходными в субботу и воскресенье", – уточнила юрист. При работе по сменному графику действуют другие правила, потому что у таких сотрудников выходные дни не совпадают с общепринятыми. Работа в субботу и воскресенье дополнительно не оплачивается, если по графику они считаются рабочими, объяснила юрист. Однако смены в нерабочие праздничные дни должны быть оплачены в двойном размере - за неисполнение этих требований работодателю грозит штраф.
https://ria.ru/20231030/vkontakte-1906113612.html
https://ria.ru/20231031/prazdniki-1906455182.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна нечаева, headhunter, праздники
Общество, Россия, Татьяна Нечаева, HeadHunter, праздники
Россиянам напомнили о последней в году короткой рабочей неделе
Последняя короткая рабочая неделя в году начнется в России во вторник, 7 ноября
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Последняя короткая рабочая неделя в году начнется в России во вторник, 7 ноября, она будет четырехдневной из-за Дня народного единства, который отмечается 4 ноября и в этот раз выпадает на выходной и переносится на понедельник.
"В 2023 году День народного единства – 4 ноября – выпадает на нерабочий день, субботу. По закону, в таком случае выходной переносится на следующий рабочий день после праздничного – понедельник", – рассказала РИА Новости юрист HeadHunter
, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева
.
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Она напомнила, что работа в выходные или нерабочие праздничные дни должна оплачиваться в двойном размере либо в одинарном при предоставлении дополнительного выходного дня. Работодатель должен запросить согласие сотрудника на работу в праздничный день - исключением может быть, например, предотвращение катастроф.
«
"Работник самостоятельно решает что для него выгоднее: дополнительный день или двойная оплата. Это правило действует для сотрудников, которые работают по производственному календарю с выходными в субботу и воскресенье", – уточнила юрист.
При работе по сменному графику действуют другие правила, потому что у таких сотрудников выходные дни не совпадают с общепринятыми. Работа в субботу и воскресенье дополнительно не оплачивается, если по графику они считаются рабочими, объяснила юрист. Однако смены в нерабочие праздничные дни должны быть оплачены в двойном размере - за неисполнение этих требований работодателю грозит штраф.
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