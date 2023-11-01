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ПВО уничтожила беспилотники в Брянской и Курской областях
ПВО уничтожила беспилотники в Брянской и Курской областях - РИА Новости, 01.11.2023
ПВО уничтожила беспилотники в Брянской и Курской областях
Российская ПВО сбила два украинских беспилотника над Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T07:57
2023-11-01T07:57
2023-11-01T08:49
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российская ПВО сбила два украинских беспилотника над Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны."В течение ночи первого ноября пресечены попытки террористических атак киевского режима с помощью БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — указали в ведомстве.Накануне над Курской областью также перехватили два украинских дрона.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Курской и Брянской областях действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231101/spetsoperatsiya-1906586212.html
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безопасность, курская область, россия, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Брянская область
ПВО уничтожила беспилотники в Брянской и Курской областях
МО: в Брянской и Курской областях силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ