https://ria.ru/20231101/pvo-1906587855.html

ПВО уничтожила беспилотники в Брянской и Курской областях

ПВО уничтожила беспилотники в Брянской и Курской областях - РИА Новости, 01.11.2023

ПВО уничтожила беспилотники в Брянской и Курской областях

Российская ПВО сбила два украинских беспилотника над Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T07:57

2023-11-01T07:57

2023-11-01T08:49

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

россия

брянская область

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российская ПВО сбила два украинских беспилотника над Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны."В течение ночи первого ноября пресечены попытки террористических атак киевского режима с помощью БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — указали в ведомстве.Накануне над Курской областью также перехватили два украинских дрона.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Курской и Брянской областях действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20231101/spetsoperatsiya-1906586212.html

курская область

россия

брянская область

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безопасность, курская область, россия, брянская область