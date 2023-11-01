https://ria.ru/20231101/putin-1906761374.html

Путин проведет переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи 2 ноября

Путин проведет переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи 2 ноября - РИА Новости, 01.11.2023

Путин проведет переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи 2 ноября

Президент России Владимир Путин и президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого обсудят 2 ноября в Москве развитие связей с Центральной Африкой,... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T17:32

2023-11-01T17:32

2023-11-01T17:42

экваториальная гвинея

владимир путин

москва

теодоро обианг нгема мбасого

в мире

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого обсудят 2 ноября в Москве развитие связей с Центральной Африкой, сообщает пресс-служба Кремля."Второго ноября пройдут переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, который прибывает в Москву с официальным визитом", - говорится в сообщении.Отмечается, что лидеры планируют обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях, а также вопросы развития связей России со странами центральноафриканского региона с учетом председательства Экваториальной Гвинеи в Экономическом сообществе государств Центральной Африки (ЭСГЦА).

https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html

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