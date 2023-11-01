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Путин проведет переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи 2 ноября
Путин проведет переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи 2 ноября - РИА Новости, 01.11.2023
Путин проведет переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи 2 ноября
Президент России Владимир Путин и президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого обсудят 2 ноября в Москве развитие связей с Центральной Африкой,... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T17:32
2023-11-01T17:32
2023-11-01T17:42
экваториальная гвинея
владимир путин
москва
теодоро обианг нгема мбасого
в мире
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого обсудят 2 ноября в Москве развитие связей с Центральной Африкой, сообщает пресс-служба Кремля."Второго ноября пройдут переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, который прибывает в Москву с официальным визитом", - говорится в сообщении.Отмечается, что лидеры планируют обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях, а также вопросы развития связей России со странами центральноафриканского региона с учетом председательства Экваториальной Гвинеи в Экономическом сообществе государств Центральной Африки (ЭСГЦА).
https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html
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экваториальная гвинея, владимир путин, москва, теодоро обианг нгема мбасого, в мире
Экваториальная Гвинея, Владимир Путин, Москва, Теодоро Обианг Нгема Мбасого, В мире
Путин проведет переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи 2 ноября
Путин и глава Экваториальной Гвинеи обсудят развитие связей в Москве 2 ноября