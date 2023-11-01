https://ria.ru/20231101/putin-1906611280.html

Путин отметил вклад ФСПП в укрепление законности в России

Путин отметил вклад ФСПП в укрепление законности в России - РИА Новости, 01.11.2023

Путин отметил вклад ФСПП в укрепление законности в России

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов, отметив, что ФССП вносит значимый вклад в укрепление... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T10:24

2023-11-01T10:24

2023-11-01T10:42

общество

россия

владимир путин

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов, отметив, что ФССП вносит значимый вклад в укрепление законности РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем судебного пристава. Федеральная служба судебных приставов вносит значимый вклад в укрепление законности, обеспечение конституционных прав граждан, интересов государства и участников экономической жизни, в неукоснительную реализацию судебных решений", - говорится в телеграмме.Он отметил, что сотрудники ФСПП внедряют передовые технологии и управленческие подходы, опираются на лучшие традиции ветеранов. Президент также подчеркнул, что их работа требует от каждого не только высочайшей компетентности и верности долгу, но и чуткого отношения к людям. "Убежден, что работники ФССП и впредь будут добросовестно трудиться, достойно решать поставленные задачи", - добавил глава РФ.В России 1 ноября отмечается профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) – День судебного пристава, установленный указом президента РФ от 8 сентября 2009 года. Первого ноября (19 октября по старому стилю) 1865 года в соответствии с положением, подписанным в этот день императором Александром II, был окончательно определен статус судебных приставов в России. Положение устанавливало очередность введения судебных уставов, утвержденных 3 декабря (20 ноября по старому стилю) 1864 года.Институт судебных приставов просуществовал до начала ХХ века и был упразднен декретом Совета народных комиссаров от 24 ноября 1917 года одновременно с ликвидацией прежней судебной системы. Для реализации исполнений судебных решений был учрежден институт судебных исполнителей. Возрождение службы судебных приставов началось с 1997 года, когда были приняты два федеральных закона – "О судебных приставах" и "Об исполнительном производстве", которые явились законодательной основой для организации самостоятельного института судебных приставов. Поэтому до 2009 года, 6 ноября (день вступления в силу этих законов) считался днем образования службы судебных приставов в Российской Федерации.Потребности в изменении законодательства об исполнительном производстве обусловили разработку и принятие в 2007 году нового Федерального закона "Об исполнительном производстве", согласно которому судебные приставы являются работниками Федеральной службы судебных приставов. На них возлагаются задачи по обеспечению установленного порядка деятельности Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда РФ, судов общей юрисдикции и арбитражных судов; осуществлению принудительного исполнения судебных актов, а также актов других органов и должностных лиц; исполнению законодательства об уголовном судопроизводстве по делам, отнесенным уголовно-процессуальным законодательством РФ к подследственности федерального органа исполнительной власти по обеспечению установленного порядка деятельности судов и исполнению судебных актов и актов других органов.

https://ria.ru/20230512/kollektory-1871299145.html

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общество, россия, владимир путин, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)