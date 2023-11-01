https://ria.ru/20231101/provokatsii-1906809479.html

Запад может пойти на диверсии из-за бесполезности санкций, заявил Путин

Запад может пойти на диверсии из-за бесполезности санкций, заявил Путин - РИА Новости, 01.11.2023

Запад может пойти на диверсии из-за бесполезности санкций, заявил Путин

Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам не исключил диверсий со стороны Запада из-за бесполезности санкций против России. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T21:23

2023-11-01T21:23

2023-11-01T22:18

россия

владимир путин

северный поток

финляндия

эстония

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_a2413b1484bd1a8d93542f37c429e6d4.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 1 ноя — РИА Новости. Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам не исключил диверсий со стороны Запада из-за бесполезности санкций против России."Мы помним с вами, что произошло с "Северным потоком", не стоит исключать и провокации вроде той, когда недавно Россию пытались обвинить в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией. Она сама-то ничего из себя не представляет, объемы там ничтожные, но тем не менее как факт, за который можно зацепиться, чтобы нанести нам ущерб, ну вот такие вот вещи, конечно, могут использовать против нас", — сказал президент.Глава государства призвал заранее просчитывать подобные риски и реагировать на них с опережением. При этом Россия должна быть готова и к усилению санкционного давления."За прошедшие годы они, наши так называемые партнеры, уже принимали бессчетное количество пакетов санкций. Сами уже практически запутались в этих санкциях. Пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим — совершенно очевидная вещь, видно по статистике — ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам", — отметил Путин.Российский лидер подчеркнул, что иностранцы сами запутались в ограничениях против Москвы, в своих фантазиях доходят до абсурда, запрещая ввоз отверток и иголок. Он также высказался о запретах ввоза в страну товаров с Запада."Чем меньше барахла, тем, может, даже и лучше. Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов нам будут экспортировать постельных клопов", — заявил глава государства. Путин неоднократно подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США и Евросоюза, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.При этом, как указывал президент, Россия успешно преодолевает последствия ограничительных мер.

https://ria.ru/20231031/potok-1906443600.html

https://ria.ru/20230804/sanktsii-1888183531.html

россия

финляндия

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, северный поток, финляндия, эстония