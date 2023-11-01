Рейтинг@Mail.ru
Запад может пойти на диверсии из-за бесполезности санкций, заявил Путин - РИА Новости, 01.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:23 01.11.2023 (обновлено: 22:18 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/provokatsii-1906809479.html
Запад может пойти на диверсии из-за бесполезности санкций, заявил Путин
Запад может пойти на диверсии из-за бесполезности санкций, заявил Путин - РИА Новости, 01.11.2023
Запад может пойти на диверсии из-за бесполезности санкций, заявил Путин
Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам не исключил диверсий со стороны Запада из-за бесполезности санкций против России. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T21:23
2023-11-01T22:18
россия
владимир путин
северный поток
финляндия
эстония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_a2413b1484bd1a8d93542f37c429e6d4.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 1 ноя — РИА Новости. Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам не исключил диверсий со стороны Запада из-за бесполезности санкций против России.&quot;Мы помним с вами, что произошло с &quot;Северным потоком&quot;, не стоит исключать и провокации вроде той, когда недавно Россию пытались обвинить в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией. Она сама-то ничего из себя не представляет, объемы там ничтожные, но тем не менее как факт, за который можно зацепиться, чтобы нанести нам ущерб, ну вот такие вот вещи, конечно, могут использовать против нас&quot;, — сказал президент.Глава государства призвал заранее просчитывать подобные риски и реагировать на них с опережением. При этом Россия должна быть готова и к усилению санкционного давления."За прошедшие годы они, наши так называемые партнеры, уже принимали бессчетное количество пакетов санкций. Сами уже практически запутались в этих санкциях. Пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим — совершенно очевидная вещь, видно по статистике — ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам", — отметил Путин.Российский лидер подчеркнул, что иностранцы сами запутались в ограничениях против Москвы, в своих фантазиях доходят до абсурда, запрещая ввоз отверток и иголок. Он также высказался о запретах ввоза в страну товаров с Запада."Чем меньше барахла, тем, может, даже и лучше. Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов нам будут экспортировать постельных клопов", — заявил глава государства. Путин неоднократно подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США и Евросоюза, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.При этом, как указывал президент, Россия успешно преодолевает последствия ограничительных мер.
https://ria.ru/20231031/potok-1906443600.html
https://ria.ru/20230804/sanktsii-1888183531.html
россия
финляндия
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_1ea5adc018e632b765aabfa3cbe4dd67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, северный поток, финляндия, эстония
Россия, Владимир Путин, Северный поток, Финляндия, Эстония
Запад может пойти на диверсии из-за бесполезности санкций, заявил Путин

Путин предупредил о диверсиях Запада, подобных подрыву "Северного потока"

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВО-ОГАРЕВО, 1 ноя — РИА Новости. Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам не исключил диверсий со стороны Запада из-за бесполезности санкций против России.
«

"Мы помним с вами, что произошло с "Северным потоком", не стоит исключать и провокации вроде той, когда недавно Россию пытались обвинить в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией. Она сама-то ничего из себя не представляет, объемы там ничтожные, но тем не менее как факт, за который можно зацепиться, чтобы нанести нам ущерб, ну вот такие вот вещи, конечно, могут использовать против нас", — сказал президент.

Глава государства призвал заранее просчитывать подобные риски и реагировать на них с опережением. При этом Россия должна быть готова и к усилению санкционного давления.
"За прошедшие годы они, наши так называемые партнеры, уже принимали бессчетное количество пакетов санкций. Сами уже практически запутались в этих санкциях. Пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим — совершенно очевидная вещь, видно по статистике — ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам", — отметил Путин.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Патрушев рассказал, для чего США взорвали "Северные потоки"
31 октября, 15:04
Российский лидер подчеркнул, что иностранцы сами запутались в ограничениях против Москвы, в своих фантазиях доходят до абсурда, запрещая ввоз отверток и иголок. Он также высказался о запретах ввоза в страну товаров с Запада.
«
"Чем меньше барахла, тем, может, даже и лучше. Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов нам будут экспортировать постельных клопов", — заявил глава государства.
Путин неоднократно подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США и Евросоюза, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
При этом, как указывал президент, Россия успешно преодолевает последствия ограничительных мер.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Путин подписал закон о блокировке средств попавших под санкции иностранцев
4 августа, 14:12
 
РоссияВладимир ПутинСеверный потокФинляндияЭстония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала