https://ria.ru/20231101/protsess-1906688578.html

Минфин обвинил Запад в кампании ненависти в рамках Кимберлийского процесса

Минфин обвинил Запад в кампании ненависти в рамках Кимберлийского процесса - РИА Новости, 01.11.2023

Минфин обвинил Запад в кампании ненависти в рамках Кимберлийского процесса

Запад развернул кампанию ненависти против РФ в рамках Кимберлийского процесса (КП), открыто провозглашает собственное превосходство в организации, говорится в... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T14:13

2023-11-01T14:13

2023-11-01T14:13

в мире

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Запад развернул кампанию ненависти против РФ в рамках Кимберлийского процесса (КП), открыто провозглашает собственное превосходство в организации, говорится в опубликованных материалах на сайте Минфина России. "Западные страны развернули кампанию ненависти против России в рамках Кимберлийского процесса, бессовестно злоупотребляя принципом открытого диалога КП. Все формы общения внутри КП – будь то обмен письмами или выступлениями на пленарных заседаниях и заседаниях рабочих групп – наполнены клеветническими клише, навязчиво повторяемыми западными странами, стремящимися создать видимость своей значимости", - говорится в письме российской стороны к участникам Кимберлийского процесса в преддверии пленарного заседания организации, запланированного на 6-10 ноября в онлайн-формате. Несмотря на более чем 20-летнее успешное функционирование организации, "к сожалению, 2022 и 2023 годы ознаменовались последовательными безответственными попытками подорвать эти достижения – контекст профильной деятельности КП агрессивно политизируется, конструктивное сотрудничество и трехстороннее взаимодействие намеренно компрометируется". При этом, несмотря на отказ абсолютного большинства участников КП принять эти обременительные инициативы, "западные страны упорно продвигают деформацию КП". "Открыто провозглашающие собственную исключительность и цивилизационное превосходство западные страны считают для себя несостоятельным признать существование многостороннего механизма, который действительно функционирует на принципах плюрализма, консенсуса, равенства участников и не служит их геополитическим интересам. Поэтому они взяли курс на искажение Кимберлийского процесса в его нынешнем виде", - отмечают в Минфине. Кимберлийский процесс объединяет свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами" - нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок.

https://ria.ru/20230926/sanktsii-1898616239.html

https://ria.ru/20220817/ukraina-1810127711.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, министерство финансов рф (минфин россии), россия