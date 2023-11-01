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Минфин обвинил Запад в кампании ненависти в рамках Кимберлийского процесса
Минфин обвинил Запад в кампании ненависти в рамках Кимберлийского процесса - РИА Новости, 01.11.2023
Минфин обвинил Запад в кампании ненависти в рамках Кимберлийского процесса
Запад развернул кампанию ненависти против РФ в рамках Кимберлийского процесса (КП), открыто провозглашает собственное превосходство в организации, говорится в... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T14:13
2023-11-01T14:13
2023-11-01T14:13
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Запад развернул кампанию ненависти против РФ в рамках Кимберлийского процесса (КП), открыто провозглашает собственное превосходство в организации, говорится в опубликованных материалах на сайте Минфина России. "Западные страны развернули кампанию ненависти против России в рамках Кимберлийского процесса, бессовестно злоупотребляя принципом открытого диалога КП. Все формы общения внутри КП – будь то обмен письмами или выступлениями на пленарных заседаниях и заседаниях рабочих групп – наполнены клеветническими клише, навязчиво повторяемыми западными странами, стремящимися создать видимость своей значимости", - говорится в письме российской стороны к участникам Кимберлийского процесса в преддверии пленарного заседания организации, запланированного на 6-10 ноября в онлайн-формате. Несмотря на более чем 20-летнее успешное функционирование организации, "к сожалению, 2022 и 2023 годы ознаменовались последовательными безответственными попытками подорвать эти достижения – контекст профильной деятельности КП агрессивно политизируется, конструктивное сотрудничество и трехстороннее взаимодействие намеренно компрометируется". При этом, несмотря на отказ абсолютного большинства участников КП принять эти обременительные инициативы, "западные страны упорно продвигают деформацию КП". "Открыто провозглашающие собственную исключительность и цивилизационное превосходство западные страны считают для себя несостоятельным признать существование многостороннего механизма, который действительно функционирует на принципах плюрализма, консенсуса, равенства участников и не служит их геополитическим интересам. Поэтому они взяли курс на искажение Кимберлийского процесса в его нынешнем виде", - отмечают в Минфине. Кимберлийский процесс объединяет свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами" - нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок.
https://ria.ru/20230926/sanktsii-1898616239.html
https://ria.ru/20220817/ukraina-1810127711.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство финансов рф (минфин россии), россия
В мире, Министерство финансов РФ (Минфин России), Россия
Минфин обвинил Запад в кампании ненависти в рамках Кимберлийского процесса
Минфин: Запад развернул антироссийскую кампанию в Кимберлийском процессе
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Запад развернул кампанию ненависти против РФ в рамках Кимберлийского процесса (КП), открыто провозглашает собственное превосходство в организации, говорится в опубликованных материалах на сайте Минфина России.
"Западные страны развернули кампанию ненависти против России в рамках Кимберлийского процесса, бессовестно злоупотребляя принципом открытого диалога КП. Все формы общения внутри КП – будь то обмен письмами или выступлениями на пленарных заседаниях и заседаниях рабочих групп – наполнены клеветническими клише, навязчиво повторяемыми западными странами, стремящимися создать видимость своей значимости", - говорится в письме российской стороны к участникам Кимберлийского процесса в преддверии пленарного заседания организации, запланированного на 6-10 ноября в онлайн-формате.
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Несмотря на более чем 20-летнее успешное функционирование организации, "к сожалению, 2022 и 2023 годы ознаменовались последовательными безответственными попытками подорвать эти достижения – контекст профильной деятельности КП агрессивно политизируется, конструктивное сотрудничество и трехстороннее взаимодействие намеренно компрометируется". При этом, несмотря на отказ абсолютного большинства участников КП принять эти обременительные инициативы, "западные страны упорно продвигают деформацию КП".
"Открыто провозглашающие собственную исключительность и цивилизационное превосходство западные страны считают для себя несостоятельным признать существование многостороннего механизма, который действительно функционирует на принципах плюрализма, консенсуса, равенства участников и не служит их геополитическим интересам. Поэтому они взяли курс на искажение Кимберлийского процесса в его нынешнем виде", - отмечают в Минфине.
Кимберлийский процесс объединяет свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР
, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами" - нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок.
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