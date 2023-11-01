https://ria.ru/20231101/protest-1906600647.html
Акция протеста пройдет вокруг используемой ВВС США авиабазы в Турции
Акция протеста пройдет вокруг используемой ВВС США авиабазы в Турции - РИА Новости, 01.11.2023
Акция протеста пройдет вокруг используемой ВВС США авиабазы в Турции
Масштабная акция протеста пройдет в пятницу вокруг используемой США военной авиабазы Инджирлик в Турции из-за поддержки Вашингтоном действий Израиля в секторе... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T09:29
2023-11-01T09:29
2023-11-01T09:29
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АНКАРА, 1 ноя - РИА Новости. Масштабная акция протеста пройдет в пятницу вокруг используемой США военной авиабазы Инджирлик в Турции из-за поддержки Вашингтоном действий Израиля в секторе Газа, пишет газета Yeni Şafak. "Фонд гуманитарной помощи в защиту прав и свобод человека (IHH) организует демонстрацию протеста на базе Инджирлик в Адане в ответ на этнические чистки в Газе, проводимые Израилем путем массовых убийств. В пятницу из многих городов Турции отправятся колонны, которые направятся к базе, где размещены американские военнослужащие, поддерживающие Израиль", - сообщило издание. Призывая граждан со всей Турции к активным действиям, глава Фонда Бюлент Йылдырым подчеркнул, что в случае необходимости они будут ждать в Инджирлике до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня в секторе Газа. "С этого момента американские базы будут осаждаться народами. Мы проведем акции протеста по всей Турции. Пусть никто нас не останавливает", - сказал он. Авиабазу Инджирлик в провинции Адана на юге Турции используют американские ВВС. ВС США также обеспечивают работу радиолокационной станции раннего оповещения о ракетном нападении, которая расположена в районе Кюреджик провинции Малатья на юго-востоке Турции и входит в систему ПРО НАТО в Европе.
https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сша, израиль, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Турция, США, Израиль, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Акция протеста пройдет вокруг используемой ВВС США авиабазы в Турции
Акция протеста пройдет вокруг американской авиабазы Инджирлик в Турции