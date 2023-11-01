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Акция протеста пройдет вокруг используемой ВВС США авиабазы в Турции - РИА Новости, 01.11.2023
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09:29 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/protest-1906600647.html
Акция протеста пройдет вокруг используемой ВВС США авиабазы в Турции
Акция протеста пройдет вокруг используемой ВВС США авиабазы в Турции - РИА Новости, 01.11.2023
Акция протеста пройдет вокруг используемой ВВС США авиабазы в Турции
Масштабная акция протеста пройдет в пятницу вокруг используемой США военной авиабазы Инджирлик в Турции из-за поддержки Вашингтоном действий Израиля в секторе... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T09:29
2023-11-01T09:29
в мире
турция
сша
израиль
нато
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНКАРА, 1 ноя - РИА Новости. Масштабная акция протеста пройдет в пятницу вокруг используемой США военной авиабазы Инджирлик в Турции из-за поддержки Вашингтоном действий Израиля в секторе Газа, пишет газета Yeni Şafak. "Фонд гуманитарной помощи в защиту прав и свобод человека (IHH) организует демонстрацию протеста на базе Инджирлик в Адане в ответ на этнические чистки в Газе, проводимые Израилем путем массовых убийств. В пятницу из многих городов Турции отправятся колонны, которые направятся к базе, где размещены американские военнослужащие, поддерживающие Израиль", - сообщило издание. Призывая граждан со всей Турции к активным действиям, глава Фонда Бюлент Йылдырым подчеркнул, что в случае необходимости они будут ждать в Инджирлике до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня в секторе Газа. "С этого момента американские базы будут осаждаться народами. Мы проведем акции протеста по всей Турции. Пусть никто нас не останавливает", - сказал он. Авиабазу Инджирлик в провинции Адана на юге Турции используют американские ВВС. ВС США также обеспечивают работу радиолокационной станции раннего оповещения о ракетном нападении, которая расположена в районе Кюреджик провинции Малатья на юго-востоке Турции и входит в систему ПРО НАТО в Европе.
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в мире, турция, сша, израиль, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Турция, США, Израиль, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Акция протеста пройдет вокруг используемой ВВС США авиабазы в Турции

Акция протеста пройдет вокруг американской авиабазы Инджирлик в Турции

© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Jack SandersИстребитель ВВС США F-15E Strike Eagle на авиабазе Инджирлик, Турция
Истребитель ВВС США F-15E Strike Eagle на авиабазе Инджирлик, Турция - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Jack Sanders
Истребитель ВВС США F-15E Strike Eagle на авиабазе Инджирлик, Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 1 ноя - РИА Новости. Масштабная акция протеста пройдет в пятницу вокруг используемой США военной авиабазы Инджирлик в Турции из-за поддержки Вашингтоном действий Израиля в секторе Газа, пишет газета Yeni Şafak.
«
"Фонд гуманитарной помощи в защиту прав и свобод человека (IHH) организует демонстрацию протеста на базе Инджирлик в Адане в ответ на этнические чистки в Газе, проводимые Израилем путем массовых убийств. В пятницу из многих городов Турции отправятся колонны, которые направятся к базе, где размещены американские военнослужащие, поддерживающие Израиль", - сообщило издание.
Призывая граждан со всей Турции к активным действиям, глава Фонда Бюлент Йылдырым подчеркнул, что в случае необходимости они будут ждать в Инджирлике до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня в секторе Газа.
"С этого момента американские базы будут осаждаться народами. Мы проведем акции протеста по всей Турции. Пусть никто нас не останавливает", - сказал он.
Авиабазу Инджирлик в провинции Адана на юге Турции используют американские ВВС. ВС США также обеспечивают работу радиолокационной станции раннего оповещения о ракетном нападении, которая расположена в районе Кюреджик провинции Малатья на юго-востоке Турции и входит в систему ПРО НАТО в Европе.
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
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31 октября, 08:00
 
В миреТурцияСШАИзраильНАТООбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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